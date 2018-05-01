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Фунт подешевел к доллару более чем на 1% на негативной статистике по Великобритании
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Фунт подешевел к доллару более чем на 1% на негативной статистике по Великобритании 

Прайм 14 минут назад
МОСКВА, 1 мая /ПРАЙМ/. Курс фунта стерлингов к доллару во вторник упал более чем на 1% на негативной апрельской статистике по деловой активности в Великобритании, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.18 мск курс фунта стерлингов к доллару опускался до 1,3607 доллара с 1,3764 доллара за фунт на предыдущем закрытии. До публикации статистики пара торговалась на уровне примерно в 1,375 доллара за фунт.
Курс евро к доллару снижался до 1,1998 доллара за евро с 1,2071 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 109,7 иены за доллар со 109,3 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,69%, до 92,47 пункта.
Как сообщила ранее во вторник исследовательская организация Markit Economics, индекс деловой активности в сфере промышленности (PMI) Великобритании за отчетный месяц оказался на минимуме за последние 1 год и 5 месяцев — на уровне 53,9 пункта по сравнению с пересмотренным значением марта в 54,9 пункта. Аналитики ожидали снижения лишь до 54,9 пункта с первоначального уровня марта в 55,1 пункта.
В свою очередь, доллар продолжает дорожать к мировым валютам накануне решения ФРС США по ставке. Регулятор объявит решение в среду, 2 мая. Инвесторы ожидают сохранения ставки на текущем уровне в 1,5-1,75%, а в июне — повышения до 1,75-2%.
Рынок также продолжает следить за новостями по выходу Великобритании из ЕС (Brexit). В понедельник главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье заявил, что ЕС готов обсуждать c Британией варианты решения проблемы ирландской границы после выхода королевства из ЕС, но без этого никакое итоговое соглашение по Brexit невозможно. По данным газеты Independent, у ЕС и Британии не совпадают сроки выполнения соглашения о границе — Барнье требует завершить процесс к июню, британцы же настроены все решить только к октябрю.
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