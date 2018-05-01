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Правительство РФ обсудило привлечение иностранных инвесторов
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Правительство РФ обсудило привлечение иностранных инвесторов 

Банки Сегодня 34 минуты назад
Правительство РФ обсудило привлечение иностранных инвесторовОн отметил, что комиссия начала свою работу более 10 лет назад. В течение этих лет, комиссией было рассмотрено 229 заявок на инвестирование средств в российскую экономику. Премьер-министр подчеркнул, что только за последние 3 года, комиссия одобрила сделок на 16 миллиардов долларов, которые были инвестированы в экономику России.
Также Премьер-министр отметил, что интерес инвесторов к российскому рынку не снизился, даже при текущей геополитической обстановке на мировой арене. Россия продолжает наращивать сотрудничество с Арабскими странами, Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом.
— Масштабные и долгосрочные инвестиции — это залог экономического развития нашего государства. С их помощью можно создавать высокотехнологические производственные предприятия, с целью импортозамещения товаров. Но для этого, государству необходима уверенная инфраструктура, опытные кадры и специалисты, а также технологии. Все эти проекты мы реализовываем, что сделать российскую экономику более привлекательной для инвесторов из других стран, — подчеркнул глава Правительства.
Он также добавил, что на данный момент разрабатывается механизм, который позволит зарубежным инвесторам входить на российский рынок намного быстрее и легче.
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