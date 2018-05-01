Во Франции заявили, что Париж будет добиваться освобождения от пошлин США на металлы

ПАРИЖ, 1 мая. / ТАСС /. Франция настаивает на освобождении от пошлин США на ввоз стали и алюминия. Об этом говорится в совместном заявлении, с которым выступили во вторник министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан , а также министр экономики и финансов республики Брюно Ле Мэр.

"Франция будет добиваться полного, постоянного и безусловного освобождения стран ЕС от американских пошлин, — отмечается в сообщении. — Не существует причин, которые могут оправдать одностороннее увеличение для стран ЕС тарифов на сталь и алюминий". По мнению французских министров, «необходимо, чтобы ЕС выступал с единой позицией, как этой было в последние недели».

США с 23 марта ввели новые пошлины на стальную и алюминиевую продукцию — 25% для стали и 10% для алюминия. Они действуют для всех стран, которые поставляют продукцию в США, однако ранее отсрочку до 1 мая получили Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, Республика Корея, а также страны Евросоюза.