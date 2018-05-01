Курс фунта опустился до минимума за четыре месяца, доллар продолжает дорожать

Investing.com — Во вторник курс фунта снизился до минимума за четыре месяца после выхода слабого отчета по деловой активности в производственном секторе этой страны, что еще сильнее снизило шансы на повышение процентной ставки Банком Англии . Доллар подорожал до максимума за много месяцев против корзины других валют.

К 12:08 МСК пара GBP/USD снизилась на 0,68% до минимума с 12 января 1,3669 после прошлого значения 1,3727.

Курс фунта продолжил снижение после выхода данных о том, что темпы роста деловой активности в производственном секторе Великобритании в апреле замедлились до минимума за 17 месяцев.

Этот отчет развеял надежды инвесторов о том, что Банк Англии повысит процентную ставку в результате своего заседания на следующей неделе. В первом квартале экономический рост Великобритании приблизился к стагнации.

Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, в начале торговой сессии повысился на 0,41% до 92,02 — наибольшего значения с 11 января.

За апрель индекс доллара повысился на 2% на фоне роста доходности 10-летних государственных облигаций США выше психологически важного уровня 3% впервые за последние четыре года.

Курс доллара вырос в понедельник после того, как Министерство торговли США заявило о том, что в марте инфляция в годовом исчислении впервые за год достигла целевого значения ФРС 2%.

Повышение инфляции может стать катализатором для ускорения темпов повышения процентной ставки ФРС по сравнению с предыдущими прогнозами. На своих прошлых заседаниях в декабре и в марте чиновники ФРС спрогнозировали три повышения процентной ставки в 2018 году.

В среду ФРС завершит свое двухдневное заседание. Аналитики прогнозируют, что центробанк США не изменит монетарной политики. Большинство экономистов полагают, что следующее повышение процентной ставки состоится в результате июньского заседания ФРС.

Кроме того, игроки рынков ожидают отчета по занятости в США за апрель, который может дать дополнительные сигналы о состоянии дел в крупнейшей экономике мира.

Евро остался близко к минимуму за четыре месяца против доллара. Пара EUR/USD просела на 0,31% до 1,2031.

Европейская валюта попала под давление в понедельник после выхода данных о том, что в Германии , крупнейшей экономике еврозоны, объем розничных продаж в марте снизился четвертый месяц подряд.

Это стало еще одним свидетельством того, что с начала года экономический рост в еврозоне замедлился. В свою очередь это снижает шансы на то, что Европейский центробанк вскоре свернет свою программу финансового стимулирования.

Евро подорожал до максимума сессии против фунта. Пара EUR/GBP выросла на 0,3% до 0,8798 против значения 0,8769 до публикации отчета.

Курс иены снизился до минимума к доллару за 2,5 месяца. Пара USD/JPY выросла на 0,3% до 109,63.

Австралийский доллар подешевел до минимума за четыре с половиной месяца: пара AUD/USD упала на 0,31% до 0,7507.

Курс австралийского доллара практически не изменился после того, как банк Австралии прогнозируемо заявил о сохранении процентной ставки на прежнем уровне, указав на низкий рост инфляции.

Курс новозеландского доллара торговался на позиции 0,7013 — наименьшем значении с 26 декабря.