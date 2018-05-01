В России выросла пошлина на экспорт нефти

Пошлина на высоковязкую нефть повысится с 17,9 до 19,2 доллара. Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, с 1 февраля 2015 года остается на нулевом уровне.

Также с 1 мая меняется пошлина на экспорт светлых нефтепродуктов и масел — 35,5 доллара за тонну, на темные нефтепродукты — 118,5 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина повысится до 35,5 доллара, на нафту — до 65,1 доллара.

Федеральной антимонопольной службе механизм экспортной пошлины называют естественным ограничителем для экспорта в период роста цен на нефть, как это происходит последний месяц. В последнюю неделю апреля котировки держались у максимумов поздней осени 2014 года — 74-75 долларов.

Повышение цен шло наперекор фундаментальным факторам, таким как ускоренный рост добычи нефти в США (в апреле производство там достигло очередного исторического максимума — 10,58 миллиона баррелей в сутки) и рост буровой активности. Главным движущим фактором спекулянтов остается вероятность введения санкций против Ирана при выходе США из ядерной сделки, считает главный аналитик Бинбанка Антон Покатович.

"Точкой бифуркации" должно стать 12 мая. Покатович ожидает, что с приближением дня X волатильность нефтяных цен может повыситься, а это определяет широкий ожидаемый диапазон цен на неделю с 30 апреля до 6 мая в 73-75,8 доллара. Если же США и Европа найдут компромисс и продолжат переговоры с Тегераном , то цены на нефть могут быстро скорректироваться в район 70 долларов за баррель и ниже, предупреждают аналитики банка «Санкт-Петербург»