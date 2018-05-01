Нефть слабо дешевеет, опасения инвесторов относительно Ирана благоприятны для цен

Investing.com − Июльские фьючерсы на Brent начали вчерашнюю сессию ниже отметки $74 за баррель на фоне новой волны укрепления доллара и роста буровой активности в США . Но к концу дня цены на нефть отыграли утренние потери и даже сумели завершить день в плюсе на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке.

Сегодня утром (по состоянию на 11:00 МСК) сорт Brent торговался в небольшом минусе выше отметки $74 за баррель, а цена на марку WTI превышала отметку $68 за баррель − после кратковременного касания уровней $75 и $69 за баррель соответственно вчера вечером.

Инвесторы отреагировали на заявления Израиля относительно ядерной программы Ирана . Так, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тегеран тайно продолжает работу над ядерным оружием, скрывая данные от мирового сообщества. В доказательство этого он продемонстрировал часть тайного «ядерного архива» Ирана − документы, добытые израильской разведкой. В Тегеране обвинения отрицают.

Президент США Дональд Трамп должен до 12 мая принять решение о выходе (либо невыходе) Соединенных Штатов из соглашения об иранской ядерной программе. Соглашение было заключено в 2015 году между США, Россией , Британиией, Франциией, Германией Китаем с одной стороны и Ираном — с другой. Сделка подразумевает постепенное снятие санкций с Тегерана в обмен на отказ от ядерной программы.

Инвесторы считают ограничение поставок углеводородов из Ирана в связи с возобновлением санкций наиболее вероятным сценарием. «Спекуляции о том, что производство в Иране может упасть, сделав сокращение производства ОПЕК более успешным, психологически облегчает покупку нефти», — приводит агентство Bloomberg слова аналитика по сырьевым товарам Rakuten Securities Inc. Сатору Йошида.

Если Трамп восстановит санкции против Ирана, то клиентам придется сократить свои покупки нефти из страны в течение 180 дней, рассказал Ферейдун Фешараки, основатель и глава консалтинговой группы FGE, специализирующейся на анализе нефтегазовых рынков. По его словам, экспорт Ирана может упасть на 200-500 тыс. баррелей в сутки в этом году, что приведет к повышению цен на нефть.

Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA), тем временем, опубликовало свежие данные по добыче нефти (отчет по форме 914), согласно которым среднесуточная добыча нефти в феврале достигла 10,264 млн баррелей в сутки, что на 260 тыс. баррелей больше по сравнению с предыдущим месяцем. Если рост добычи продолжится такими темпами, производство в США к концу 2018 года может достигнуть рекордного уровня 11,25 млн баррелей в сутки.

Сегодня стартуют публикации данных по запасам нефти в США за минувшую неделю: в 23:30 МСК свою оценку представит Американский институт нефти (API). Согласно медиане опроса Bloomberg, EIA завтра, в 17:30 МСК, сообщит о росте запасов нефти на 900 тыс. баррелей.

Отметим, что давление на нефтяные цены по-прежнему оказывает укрепление доллара. По состоянию на 11:30 МСК фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, был на отметке 91,94 (+0,3%), что близко к максимуму с конца декабря прошлого года.