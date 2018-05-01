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Трамп отложил введение пошлин на сталь и алюминий из Евросоюза
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Трамп отложил введение пошлин на сталь и алюминий из Евросоюза 

Российская Газета 1 час назад
По его данным, отсрочка будет действовать 30 дней, в том числе в отношении импорта сырья из Австралии, Аргентины и Бразилии. Однако пошлины по-прежнему сохраняться для России, Китая и Японии.
Вашингтон с 23 марта ввел новые пошлины на сталь (25 процентов) и алюминий (10 процентов). Они действуют для всех стран, которые поставляют продукцию в Соединенные Штаты. Однако ранее Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, Республика Корея, а также страны ЕС получили отсрочку до первого мая. Это решение вызвало волну критики и опасений со стороны Евросоюза.
По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, Европа будет возмущаться, но примет условия торговли, которые выдвигают США. Политик считает, что у ЕС отсутствует потенциал сопротивления Соединенным Штатам.
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