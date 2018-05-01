Трамп отложил введение пошлин на сталь и алюминий из Евросоюза

Аргентины и Китая и Японии. По его данным, отсрочка будет действовать 30 дней, в том числе в отношении импорта сырья из Австралии Бразилии . Однако пошлины по-прежнему сохраняться для России Мексика, Вашингтон с 23 марта ввел новые пошлины на сталь (25 процентов) и алюминий (10 процентов). Они действуют для всех стран, которые поставляют продукцию в Соединенные Штаты . Однако ранее Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада Республика Корея , а также страны ЕС получили отсрочку до первого мая. Это решение вызвало волну критики и опасений со стороны Евросоюза. По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, Европа будет возмущаться, но примет условия торговли, которые выдвигают США. Политик считает, что у ЕС отсутствует потенциал сопротивления Соединенным Штатам.