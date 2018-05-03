Продажи планшетов упадут на рекордный уровень

Международные поставки планшетов установят новый антирекорд, упав на уровень 31,06 миллиона миллионов штук во втором квартале 2018 года. Об этом сообщили аналитики DigiTimes Research.

В четвертом квартале 2017 года продажи планшетов упали на 7,9% по сравнению с прошлым годом до 49,6 млн, снижение продолжилось в первом квартале 2018 года, составив 33 миллиона, падение составило 28,2% по сравнению с прошлым кварталом и 14,9% по сравнению с аналогичным периодом год назад. Второй квартал продолжит тенденцию стремительного снижения спроса на планшеты.