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Продажи планшетов упадут на рекордный уровень
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Продажи планшетов упадут на рекордный уровень 

Ferra.ru 34 минуты назад
Фото: iPhones.ru
Международные поставки планшетов установят новый антирекорд, упав на уровень 31,06 миллиона миллионов штук во втором квартале 2018 года. Об этом сообщили аналитики DigiTimes Research.
В четвертом квартале 2017 года продажи планшетов упали на 7,9% по сравнению с прошлым годом до 49,6 млн, снижение продолжилось в первом квартале 2018 года, составив 33 миллиона, падение составило 28,2% по сравнению с прошлым кварталом и 14,9% по сравнению с аналогичным периодом год назад. Второй квартал продолжит тенденцию стремительного снижения спроса на планшеты.
По мнению аналитиков, падение общего рынка планшетов продолжится, несмотря на запуск нового iPad от Apple, поскольку компания недостаточно снизила цены. При этом продажи самой Apple воспрянут, особенно в связи с ожидаемым запуском новых iPad Pro.
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