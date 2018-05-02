Банк Японии капитулировал

Москва , 2 мая — «Вести. Экономика» Что бывает, когда ориентиры неверны, и что надо делать японцам, чтобы выйти из третьего десятилетия стагнации, рассуждает Сергей Блинов, руководитель группы макроэкономических исследований ПАО КАМАЗ

Банк Японии семь раз обещал достичь двухпроцентной инфляции, но сейчас признал поражение и отказался от этих попыток. В последнем заявлении Банка Японии обещания достигнуть двухпроцентный уровень отсутствует (см. «Банк Японии признал поражение», Vedomosti.ru ). Для неспециалистов требуется пояснить, что японцы хотят не снизить, а повысить инфляцию, она у них слишком низка, близка к нулю.

Это удобный, пример чтобы понять, к чему приводят ошибочные ориентиры в денежно-кредитной политике.

Почему у Банка Японии не получилось количественное смягчение Сначала углубимся в историю, в начало 2000-х годов. Именно тогда Банк Японии первым в мире объявил о проведении количественного смягчения. Но проводил это смягчение Банк Японии нерешительно.

Через некоторое время эта политика была объявлена неэффективной и прекращена. Попробуем разобраться, в чём же заключается упомянутая выше нерешительность Банка Японии. Пол Кругман (нобелевский лауреат по экономике) приводит такую диаграмму:

Основная идея Кругмана: наращивание денежной базы не оказывает влияние на денежную массу и поэтому политика количественного смягчения неэффективна.

Рост денежной базы в первые три года был быстрее, чем рост денежной массы (агрегат М2), а затем темпы выровнялись. На диаграмме видно, что денежная база за первые 15 месяцев выросла на 35% (точка 1 на диаграмме), а за три года — на 60% (точка 2 на диаграмме). Достаточен ли был такой темп роста? Много это или мало?

Всё познаётся в сравнении. Если сравнить темпы и сроки роста денежной базы в Японии с 2001 года с аналогичными показателями США начиная с августа 2008 года, то становится очевидной нерешительность Банка Японии.

Почувствуйте, насколько по-разному вели себя центральные банки Японии и США.

• За три года смягчения Банк Японии нарастил денежную базу лишь на 60%, а затем прекратил активные действия.

ФРС США под руководством Бена Бернанке нарастила денежную базу на 70% уже через три месяца после начала смягчения. За три же года прирост денежной базы в США составил более 200%, но смягчение продолжалось и дальше.

Приведённые факты — наглядное свидетельство нерешительности Банка Японии.

Главная цель — не инфляция, а денежная масса Теперь о главном, о целях количественного смягчения. Проводя свою политику, Банк Японии ориентировался прежде всего на достижение определённого уровня инфляции.

Неявно предполагается, что если инфляция достигнет целевого уровня (в Японии — 2%), то это решит проблемы стагнации в Японской экономике, которая длится уже третье десятилетие.

Но определённый уровень инфляции отнюдь не гарантирует экономического процветания. В истории известны случаи, когда при инфляции в сотни процентов наблюдался рост реального ВВП на 8 и более процентов в год ( Бразилия в 1985-86 годах). И падение цен — дефляция — тоже вовсе не препятствие для экономического роста (см. примеры в статье «Инфляция и экономический рост»).

Гораздо более надёжным ориентиром для многих стран, в том числе для Японии, может служить уже упоминавшаяся денежная масса.

Более того, динамика денежной массы в Японии прекрасно объясняет, почему после 40 лет бурного экономического роста (до 1990 года), с начала 1990-х годов в Японии уже третье десятилетие наблюдается стагнация и среднегодовые темпы роста ВВП не превышают 0,9%.

Всё дело в том, что с начала 1990-х годов резко изменилась денежно-кредитная политика Банка Японии, что и привело к таким плачевным результатам.

Если до 1991 года темпы роста денежной массы не опускались ниже 7% в год, то после 1991 года они ни разу не достигли уровня 5%.

Выводы Из всего сказанного можно сделать два простых вывода для Банка Японии:

1. Достижение темпов роста денежной массы 7% и более решит все проблемы Японской экономики.

2. Банку Японии просто надо быть более решительным.