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США отложили пошлины для ряда стран
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США отложили введение пошлин на сталь и алюминий для ряда стран 

Ведомости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
США решили еще на 30 дней продлить переговоры с Евросоюзом, Канадой и Мексикой по пошлинам на ввоз стали и алюминия, говорится в сообщении Белого дома. Таким образом, эти страны получают отсрочку на введение пошлин до 1 июня. При этом соглашения с Южной Кореей, Аргентиной, Австралией и Бразилией достигнуты.
«Администрация достигла финального соглашения с Южной Кореей по импорту стали. Администрация также достигла принципиальной договоренности с Аргентиной, Австралией и Бразилией касательно стали и алюминия, детали будут доработаны в скором времени», — приводит Reuters сообщение Белого дома.
В нем также объясняется необходимость дальнейших переговоров с Канадой, Мексикой и Европейским Союзом. «В ходе всех этих переговоров администрация сосредоточена на квотах, которые будут сдерживать импорт, предотвращать перевалку грузов и защищать национальную безопасность», — отметили в Белом доме.
США с 23 марта ввели новые пошлины на стальную и алюминиевую продукцию — 25% для стали и 10% для алюминия. Они действуют для всех стран, которые поставляют продукцию в США, но Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, Южная Корея, а также страны Евросоюза ранее получили отсрочку до 1 мая.
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