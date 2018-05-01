США отложили пошлины для ряда стран

США отложили введение пошлин на сталь и алюминий для ряда стран

Канадой и Аргентиной, Австралией и США решили еще на 30 дней продлить переговоры с Евросоюзом Мексикой по пошлинам на ввоз стали и алюминия, говорится в сообщении Белого дома. Таким образом, эти страны получают отсрочку на введение пошлин до 1 июня. При этом соглашения с Южной Кореей Бразилией достигнуты.

«Администрация достигла финального соглашения с Южной Кореей по импорту стали. Администрация также достигла принципиальной договоренности с Аргентиной, Австралией и Бразилией касательно стали и алюминия, детали будут доработаны в скором времени», — приводит Reuters сообщение Белого дома.

В нем также объясняется необходимость дальнейших переговоров с Канадой, Мексикой и Европейским Союзом. «В ходе всех этих переговоров администрация сосредоточена на квотах, которые будут сдерживать импорт, предотвращать перевалку грузов и защищать национальную безопасность», — отметили в Белом доме.

США с 23 марта ввели новые пошлины на стальную и алюминиевую продукцию — 25% для стали и 10% для алюминия. Они действуют для всех стран, которые поставляют продукцию в США, но Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, Южная Корея, а также страны Евросоюза ранее получили отсрочку до 1 мая.