Белый дом: переговоры с ЕС, Канадой и Мексикой по пошлинам на сталь и алюминий продлены

"Администрация достигла финального соглашения с Южной Кореей по импорту стали, — говорится в нем. — Администрация также достигла принципиальной договоренности с Аргентиной, Австралией и Бразилией касательно стали и алюминия, детали будут доработаны в скором времени".

Кроме того, «администрация продлевает переговоры с Канадой, Мексикой и Европейским Союзом на заключительные 30 дней». «В ходе всех этих переговоров администрация сосредоточена на квотах, которые будут сдерживать импорт, предотвращать перевалку грузов и защищать национальную безопасность», — резюмировали в Белом доме.

Пресс-служба также распространила сами президентские прокламации. В документе об импорте стали сказано, что из-под пошлин выводится стальная продукция из Аргентины, Австралии, Бразилии и Южной Кореи. Эта же мера действует и в отношении Канады, Мексики и стран-членов ЕС, но временно — до 12:01 (07:01 мск) полуночи 1 июня этого года.

США с 23 марта ввели новые пошлины на стальную и алюминиевую продукцию — 25% для стали и 10% для алюминия. Они действуют для всех стран, которые поставляют продукцию в США, однако ранее отсрочку до 1 мая получили Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, Республика Корея, а также страны Евросоюза.