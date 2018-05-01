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Белый дом: переговоры с ЕС, Канадой и Мексикой по пошлинам на сталь и алюминий продлены
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Белый дом: переговоры с ЕС, Канадой и Мексикой по пошлинам на сталь и алюминий продлены 

ТАСС 20 минут назад
Фото: ТАСС
ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение еще на 30 дней продлить переговоры с ЕС, Канадой и Мексикой переговоры по пошлинам на ввоз стали и алюминия, в то время как с Республикой Корея, Аргентиной, Австралией и Бразилией соглашения достигнуты. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой Белого дома.
"Администрация достигла финального соглашения с Южной Кореей по импорту стали, — говорится в нем. — Администрация также достигла принципиальной договоренности с Аргентиной, Австралией и Бразилией касательно стали и алюминия, детали будут доработаны в скором времени".
Кроме того, «администрация продлевает переговоры с Канадой, Мексикой и Европейским Союзом на заключительные 30 дней». «В ходе всех этих переговоров администрация сосредоточена на квотах, которые будут сдерживать импорт, предотвращать перевалку грузов и защищать национальную безопасность», — резюмировали в Белом доме.
Пресс-служба также распространила сами президентские прокламации. В документе об импорте стали сказано, что из-под пошлин выводится стальная продукция из Аргентины, Австралии, Бразилии и Южной Кореи. Эта же мера действует и в отношении Канады, Мексики и стран-членов ЕС, но временно — до 12:01 (07:01 мск) полуночи 1 июня этого года.
США с 23 марта ввели новые пошлины на стальную и алюминиевую продукцию — 25% для стали и 10% для алюминия. Они действуют для всех стран, которые поставляют продукцию в США, однако ранее отсрочку до 1 мая получили Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, Республика Корея, а также страны Евросоюза.
В пятницу на пресс-конференции с Трампом в Вашингтоне канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что обсудила с ним вопрос возможного введения с мая пошлин на сталелитейную и алюминиевую продукцию из ЕС и что «решение остается за президентом» США. В субботу Меркель провела телефонные беседы с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, во время которых лидеры трех стран подчеркнули готовность ЕС защищать свои торговые интересы в случае введения США пошлин на европейскую продукцию.
ТАСС: последние новости
WSJ: Трамп отложил введение пошлин на сталь и алюминий из ЕС и ряда стран до 1 июня Медведев: кабмин на пороге законодательного обсуждения повышения пенсионного возраста Курс доллара на Московской бирже вырос до 62,3 руб.
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