Турецкие томаты снова на прилавках: российские аграрии новости не порадовались

Турецкие томаты вновь в России . 1 мая Россельхознадзор открыл границы: ввоз в Россию турецких помидоров разрешен без ограничения по предприятиям. При ввозе томатов в пунктах пропуска через госграницу будет действовать совместный с турецкими ведомствами карантинный фитосанитарный контроль.

Поставки будут осуществляться в пределах действующей квоты на ввоз томатов — объем 50 тысяч тонн в год. Пока квота на поставки не выработана даже на половину, сообщал ранее министр сельского хозяйства Ткачев. Для российского рынка томатов это скорее негативная новость, считает президент Национальный союз производителей овощей Сергей Королев

Сергей Королев президент Национальный союз производителей овощей «Однозначно мы воспринимаем эту новость без большой радости, потому что за последние четыре года объемы производства у нас выросли практически на 70% тепличных овощей. Мы сократили импорт в два раза, темпы роста у нас составляют примерно по 15% в год. Если говорить про томаты, то за прошлый год у нас рост составил 25%. 200 млрд [рублей] инвестиций уже вложено в строительство новых тепличных комплексов, поэтому любой дополнительный объем на рынке воспринимается негативно. Насколько нам известно, будет действовать квота 50 тысяч тонн по ввозу турецких томатов из разрешенных провинций Турции , свободных от различных болезней. Пока на сегодняшний день ввезено пять тысяч тонн с разрешенных предприятий, поэтому еще остается 45. В целом, конечно, мы объемы импорта должны сокращать, наращивать свое собственное производство. В ближайшие три года, думаю, что мы уже рынок процентов на 90 обеспечим своими собственными томатами».

Есть и хорошие новости: цены на томаты значительно снизятся после открытия границ для турецких помидоров, считает генеральный директор информационного агентства Fruitnews Ирина Козий:

Ирина Козий генеральный директор информационного агентства Fruitnews «В целом уход турецких помидор с российского рынка, конечно же привел к некоторому росту цен, особенно в зимний период, когда Россия зависит либо от импорта, либо от тепличной продукции, которой в это время на рынке достаточно мало, и она дорогая из-за высоких затрат на электроэнергию для дополнительного освещения и обогрева. Соответственно любое дополнительное появление продукции в этом сегменте будет иметь положительное значение, но скорее, опять же ближе к зимним месяцам, поскольку в течение ближайших нескольких месяцев на рынке начнет появляться продукция открытого грунта местного рынка и соседних стран. Также сейчас, поскольку день уже достаточно длинный, выращивание тепличных томатов также значительно дешевле, чем в зимние холодные и темные месяцы».

Импорт овощей и фруктов из Турции Россия запретила с 1 января 2016 года из-за инцидента с российским истребителем. После официальных извинений турецкой стороны запрет постепенно снимался на отдельные виды овощей и фруктов, за исключением томатов, которые были основной статьей турецкого овощного экспорта в Россию.