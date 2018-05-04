Рынок акций Мексики закрылся падением, S&P/BMV IPC снизился на 1,50%

Investing.com — Фондовый рынок Мексики завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов финансовых услуг, производителей товаров массового потребления и сырья.

На момент закрытия на фондовой бирже Мексики S&P/BMV IPC снизился на 1,50%.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/BMV IPC по итогам сегодняшних торгов были акции Gentera SAB de CV (MX:GENTERA), которые подорожали на 0,220 п. (1,47%), закрывшись на отметке в 15,200. Котировки OMA B (MX:OMAB) выросли на 0,480 п. (0,48%), завершив торги на уровне 101,110. Бумаги El Puerto de Liverpool C (MX:LIVEPOLC1) выросли в цене на 0,45 п. (0,38%), закрывшись на отметке 120,37.

Лидерами падения стали акции Kimberly-Clark de Mexico A (MX:KIMBERA), цена которых упала на 1,935 п. (5,74%), завершив сессию на отметке 31,795. Акции Grupo Carso A1 (MX:GCARSOA1) поднялись на 2,170 п. (3,34%), закрывшись на уровне 62,740, а Bimbo A (MX:BIMBOA) снизились в цене на 1,360 п. (3,20%) и завершили торги на отметке 41,100.

На фондовой бирже Мексики количество подешевевших бумаг (181) превысило количество закрывшихся в плюсе (69), а котировки 11 акций практически не изменились.

Котировки акций Kimberly-Clark de Mexico A (MX:KIMBERA) упали до 3-летнего минимума, снизившись на 5,74%, 1,935 п., и завершили торги на отметке 31,795.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне прибавил 0,57%, или 7,40, достигнув отметки $1.313,00 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне выросли на 0,79%, или 0,54, до $68,47 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле подорожали на 0,50%, или 0,37, до отметки $73,73 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара USD/MXN снизилась на 0,12% до 19,0620, а котировки EUR/MXN повысились на 0,17%, достигнув отметки 22,8533.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,35% до 92,27.