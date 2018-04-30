Сырьевой придаток: как Россия меняет газ на технологии

Россия остается сырьевым придатком Евросоюза. По итогам прошлого года взаимный товарооборот вырос — но преимущественно из-за восстановления цен на сырье и увеличения объема поставок. Последние санкции США только закрепят этот негативный тренд, прогнозируют эксперты. Развивать ускоренными темпами несырьевой экспорт у России пока получается не очень хорошо.

Россия увеличивает поставки своей продукции в Евросоюз, но рост импорта не является отражением усилий властей или результатом экономической динамики, а в первую очередь связан с восстановлением цен на энергоресурсы, говорится в мониторинге Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС).

Импорт ЕС из России в 2017 году вырос со 119 до 145 млрд евро. Две трети из этой суммы пришлись на импорт товарной группы «минеральное топливо, смазочные масла и аналогичные материалы», три четверти стоимостного прироста обеспечены увеличением поставок сырья. В частности, резко вырос экспорт природного газа.

Российский газ доминирует в Европе

Физические объемы поставок «голубого топлива» из России в ЕС выросли на 12% и составили порядка 155 млрд куб. м. Это позволило нарастить долю России в импорте природного газа ЕС до 43% (по сравнению с 40% в 2015 году и 42% в 2016 году).

С учетом того, что в ЕС в прошлом году наблюдалось снижение добычи газа (на 3%), доля России в потреблении газа странами Евросоюза достигла 32%. По данным Европейской комиссии, 44% поставок голубого топлива из России шли через Украину, через «Северный поток» было прокачано 30%, через Белоруссию — 24%.

В этом году тренд сохранился. Из-за холодной погоды с 1 января по 15 апреля «Газпром» увеличил добычу газа на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а экспорт в дальнее зарубежье вырос на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 62,2 млрд кубометров.

«Самый большой рост в абсолютном выражении, на 2,1 млрд кубометров, показал ведущий импортер российского газа — Германия. С начала года «Газпром» поставил в страну 18,6 млрд кубометров. В пересчете на год это 64,7 млрд кубометров, что, для сравнения, превышает производительность «Северного потока», — сказал председатель правления Газпрома Алексей Миллер.

Что касается сырой нефти, то поставки из России в ЕС в 2017 году, наоборот, снизились до 1,115 млрд баррелей., или на 7% по сравнению с 2016 годом. Экспорт нефти из России в 2018 году останется на уровне 2017 года, прогнозировал ранее глава Минэнерго Александр Новак.

В экспорте Евросоюза в Россию же доминируют товары с высокой добавленной стоимостью. Это машинное и техническое оборудование. «Дорожные транспортные средства» составляют наибольшую долю — 11%. «Неспециальные промышленные машины и оборудование» и «Электрическое оборудование» составляют 8 и 6% соответственно.

Санкции проникают во все сферы

На основе данных по итогам прошлого года эксперты дают неутешительные прогнозы на текущий год и ближайшую перспективу. По их мнению, отказ Минфина США от атак на государственные долговые бумаги РФ, скорее всего, действительно успокоил российский рынок.

«Однако обвал рынка оказался достаточно глубоким и неожиданным, что дает повод для не самых оптимистических прогнозов. Хотя последние по времени антироссийские санкции отчасти повторяли предыдущие, они оказались несравненно более жесткими по отношению к конкретным компаниям и выполняли, по сути, не слишком маскируемую задачу: убрать их с рынка», — отмечают эксперты.

Даже при ожидаемом содействии правительства «пострадавшим отечественным производителям» полностью компенсировать потери будет трудно, отмечают они.

И не факт, что в обозримой перспективе пострадавшие от санкций российские компании смогут восстановить прежние позиции в глобальной экономике.

Параллельно происходит своего рода инфильтрация санкционного режима в те сферы, которые не имеют отношения к стратегическим рынкам или технологиям двойного назначения.

«Одним из таких примеров может служить намерение НХЛ получить разрешение американских властей перед тем, как провести два выездных матча в Финляндии: совладельцами хоккейной арены в Хельсинки являются российские бизнесмены, находящиеся в санкционных списках», — приводят пример эксперты.

В заключение эксперты РАНХиГС все-таки попытались смягчить прогноз. На этом «аномальном фоне», сообщают авторы исследования, стало очевиднее, что европейские партнеры не будут отказываться от проектов, которые они рассматривают как стратегически важные для себя.

«В момент нового геополитического обострения Германия вновь оказала недвусмысленную поддержку будущему «Северному потоку — 2», то есть потенциальному расширению газовых поставок из России. В таком контексте не слишком реальными выглядят периодически обсуждаемые угрозы тотального эмбарго на закупки российской нефти и газа», — резюмируют эксперты.

Ранее сообщалось, что немецкие власти разрешили прокладку газопровода по своей территории. Такое же разрешение выдали власти Финляндии, а Ларс Лёкке Расмуссен, премьер-министр Дании, которая не поддерживает проект, заявил, что не может остановить строительство «Северного потока — 2».

Кроме того, Германия в связи с сокращением добычи газа в ЕС запустила процедуру консультации по плану развития своей газовой сети в 2018–2028 годах с учетом проекта «Северный поток — 2». Уточняется, что второй «поток» может стать в будущем маршрутом импорта из России в ФРГ.

Однако сам проект не является составной частью плана по развитию газовой сети ФРГ. Иными словами, ждать от Германии тотального эмбарго на закупку российских энергоносителей не стоит. Ровно до тех пор, пока немцы не найдут нам замену.

Главное — правильно посчитать

Не менее проблемной выглядит и ситуация с несырьевым экспортом товаров. В послании к Федеральному Собранию 1 марта Владимир Путин указал удвоить в течение шести лет объем несырьевого неэнергетического экспорта — до $250 млрд

«По мнению президента, для двукратного роста экспорта нужно снять все административные барьеры, создать режим наибольшего благоприятствования для тех компаний, которые выходят на внешние рынки. Но чтобы наращивать экспорт быстрыми темпами, продукция должна быть современной, конкурентной по качеству и цене. А для этого, на наш взгляд, в первую очередь нужны инвестиции в основные средства, импорт современного оборудования, благоприятная внешняя конъюнктура», — отмечают эксперты «Центра развития» ВШЭ.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», «дорожная карта» по продвижению товаров за рубеж за пять лет так и не была реализована. Программа была начата в 2012 году и содержала 111 мероприятий. В итоге она оказалась выполнена на 80%, признавал первый вице-премьер Игорь Шувалов. Едва ли не самой острой проблемой оказалась тема получения субсидий экспортно-ориентированным компаниям.

Впрочем, есть подозрение, что правительство без проблем выполнит поставленную задачу вопреки замедлению экономического роста, санкциям, контрсанкциям и прочим геополитическим издержкам. Главное, как считать.

«В настоящее время нет даже определения несырьевого неэнергетического экспорта», — подчеркивают в «Центре развития».

Коды товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности определяются правительством. Однако этого решения до сих пор нет, отмечают эксперты. То есть у правительства есть возможность делить сырьевой и несырьевой экспорт в зависимости от того, какую задачу поставит Кремль. Значит, необходимая цифра для победного рапорта всего найдется.