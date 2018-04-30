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Рынок акций Марокко закрылся падением, Moroccan All Shares снизился на 0,22%
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Рынок акций Марокко закрылся падением, Moroccan All Shares снизился на 0,22% 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Марокко завершил торги понедельника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов коммунальных услуг, нефти и газа и строительства.
На момент закрытия на фондовой бирже Касабланки Moroccan All Shares упал на 0,22%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Moroccan All Shares по итогам сегодняшних торгов были акции Sonasid (CS:SOND), которые подорожали на 33,0 п. (5,31%), закрывшись на отметке в 649,00. Котировки Alliances (CS:ADI) выросли на 5 п. (3,23%), завершив торги на уровне 160,00. Бумаги Maroc telecom (CS:IAM) выросли в цене на 3,50 п. (2,27%), закрывшись на отметке 157,90.
Лидерами падения стали акции Afriquia gaz (CS:AGAZ1), цена которых упала на 197,000 п. (5,97%), завершив сессию на отметке 3.103,000. Акции Centrale Danone (CS:CDA) поднялись на 38,00 п. (5,69%), закрывшись на уровне 630,00, а Lydec (CS:LYD) снизились в цене на 24,00 п. (3,87%) и завершили торги на отметке 596,00.
На фондовой бирже Касабланки количество подешевевших бумаг (20) превысило количество закрывшихся в плюсе (15), а котировки 4 акций практически не изменились.
Котировки акций Centrale Danone (CS:CDA) упали до 52-недельного минимума, подешевев на 5,69%, 38,00 п., и завершили торги на отметке 630,00. Котировки акций Maroc telecom (CS:IAM) выросли до 52-недельного максимума, повысившись на 2,27%, 3,50 п., и завершили торги на отметке 157,90.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне прибавил 0,91%, или 0,62, достигнув отметки $68,72 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле выросли на 1,59%, или 1,17, до $74,96 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,48%, или 6,30, до отметки $1.317,10 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/MAD снизилась на 0,10% до 11,2370, а котировки USD/MAD повысились на 0,09%, достигнув отметки 9,2838.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,25% до 91,54.
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