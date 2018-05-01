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США пригрозили Китаю из-за переговоров по торговле
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США пригрозили Китаю на случай провала переговоров по торговле 

Деловая газета «Взгляд» 55 минут назад
Фото: Reuters
В случае если предстоящие в Пекине переговоры не дадут результата, Соединенные Штаты будут готовы применить в отношении Китая положения законов о торговле 1962 и 1974 годов, заявил министр торговли США Уилбур Росс.
«Если мы не добьемся урегулирования на переговорах, то мы пойдем по пути применения разделов 232 и 301», — приводит его слова ТАСС со ссылкой на интервью министра телекомпании CNBC.
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Раздел 232 Закона о содействии торговле 1962 года предусматривает проведение расследования на предмет того, как ввоз в США отдельных видов товаров влияет на национальную безопасность страны, а раздел 301 Закона о торговле 1974 года позволяет американскому президенту применять все необходимые меры для противодействия ограничениям национальной торговле.
«Все те вопросы, которые мы будем обсуждать в ходе переговоров, должны быть впоследствии одобрены президентом», — добавил министр.
Накануне The Wall Street Journal сообщила, что на предстоящих на этой неделе переговорах с США по вопросам торговли Китай не намерен обсуждать два ключевых требования, выдвинутых администрацией американского президента Дональда Трампа.
Напомним, на случай «худшего сценария» Китай уже приготовился заменить американские Android и Windows собственной операционной системой.
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