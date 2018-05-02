Рынок акций Дании закрылся ростом, OMX Copenhagen 20 прибавил 2,11%

Investing.com — Фондовый рынок Дании завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов здравоохранения, нефти и газа и ПО и компьютерных услуг.

На момент закрытия на фондовой бирже Копенгагена OMX Copenhagen 20 подорожал на 2,11%, достигнув месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Copenhagen 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Gn Store Nord (CO:GN), которые подорожали на 15,4 п. (6,97%), закрывшись на отметке в 236,5. Котировки Flsmidth&Co (CO:FLS) выросли на 26,3 п. (6,85%), завершив торги на уровне 410,0. Бумаги Novo Nordisk A/S B (CO:NOVOb) выросли в цене на 12,7 п. (4,32%), закрывшись на отметке 307,0.

Лидерами падения стали акции Nordea Bank (CO:NDA), цена которых упала на 0,72 п. (1,14%), завершив сессию на отметке 62,34. Акции Pandora (CO:PNDORA) поднялись на 4,2 п. (0,61%), закрывшись на уровне 683,8, а AP Moeller — Maersk A/S B (CO:MAERSKb) снизились в цене на 41,00 п. (0,41%) и завершили торги на отметке 9.994,000.

На фондовой бирже Копенгагена количество подорожавших бумаг (74) превысило количество закрывшихся в минусе (54), а котировки 12 акций практически не изменились.

Котировки акций Gn Store Nord (CO:GN) выросли до максимума, повысившись на 6,97%, 15,4 п., и завершили торги на отметке 236,5.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне прибавил 0,24%, или 0,16, достигнув отметки $67,41 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле снизились на 0,21%, или 0,15, до $72,98 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,05%, или 0,70, до отметки $1.306,10 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/DKK выросла на 0,28% до 6,2299, а котировки EUR/DKK упали на 0,02%, достигнув отметки 7,4493.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,25% до 92,51.