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Рынок акций Дании закрылся падением, OMX Copenhagen 20 снизился на 0,28%
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Рынок акций Дании закрылся падением, OMX Copenhagen 20 снизился на 0,28% 

Investing.com Россия 44 минуты назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Дании завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов промышленности, товаров личного пользования и здравоохранения.
На момент закрытия на фондовой бирже Копенгагена OMX Copenhagen 20 снизился на 0,28%.
В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Copenhagen 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Novozymes A/S B (CO:NZYMb), которые подорожали на 3,8 п. (1,29%), закрывшись на отметке в 299,5. Котировки Gn Store Nord (CO:GN) выросли на 3,0 п. (1,27%), завершив торги на уровне 238,9. Бумаги H Lundbeck (CO:LUN) выросли в цене на 4,2 п. (1,15%), закрывшись на отметке 369,2.
Лидерами падения стали акции Flsmidth&Co (CO:FLS), цена которых упала на 14,8 п. (3,45%), завершив сессию на отметке 413,7. Акции Genmab (CO:GEN) поднялись на 16,5 п. (1,30%), закрывшись на уровне 1.248,0, а AP Moeller — Maersk A/S A (CO:MAERSKa) снизились в цене на 100,000 п. (1,06%) и завершили торги на отметке 9.290,000.
На фондовой бирже Копенгагена количество подорожавших бумаг (65) превысило количество закрывшихся в минусе (60), а котировки 18 акций практически не изменились.
Котировки акций Gn Store Nord (CO:GN) выросли до максимума, поднявшись на 1,27%, 3,0 п., и завершили торги на отметке 238,9.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне прибавил 1,97%, или 1,35, достигнув отметки $69,78 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле выросли на 1,68%, или 1,24, до $74,86 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,02%, или 0,30, до отметки $1.312,40 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара USD/DKK выросла на 0,36% до 6,2364, а котировки EUR/DKK повысились на 0,00%, достигнув отметки 7,4498.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,23% до 92,49.
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