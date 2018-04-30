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Рынок акций Финляндии закрылся ростом, OMX Helsinki 25 прибавил 0,03%
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Рынок акций Финляндии закрылся ростом, OMX Helsinki 25 прибавил 0,03% 

Investing.com Россия 48 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Финляндии завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов здравоохранения, коммунальных услуг и потребительских услуг.
На момент закрытия на фондовой бирже Хельсинки OMX Helsinki 25 поднялся на 0,03%, достигнув месячного максимума.
В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Helsinki 25 по итогам сегодняшних торгов были акции Outokumpu oyj (HE:OUT1V), которые подорожали на 0,2340 п. (4,55%), закрывшись на отметке в 5,3800. Котировки Outotec (HE:OTE1V) выросли на 0,210 п. (2,85%), завершив торги на уровне 7,566. Бумаги Orion B (HE:ORNBV) выросли в цене на 0,65 п. (2,65%), закрывшись на отметке 25,18.
Лидерами падения стали акции Yit (HE:YIT), цена которых упала на 0,38 п. (6,30%), завершив сессию на отметке 5,58. Акции Wärtsilä b (HE:WRT1V) поднялись на 0,29 п. (1,64%), закрывшись на уровне 17,65, а Kone Corporation (HE:KNEBV) снизились в цене на 0,45 п. (1,08%) и завершили торги на отметке 41,26.
На фондовой бирже Хельсинки количество подорожавших бумаг (96) превысило количество закрывшихся в минусе (48), а котировки 16 акций практически не изменились.
Котировки акций Yit (HE:YIT) упали до 52-недельного минимума, упав на 6,30%, 0,38 п., и завершили торги на отметке 5,58.
Фьючерс на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле прибавил 1,65%, или 1,22, достигнув отметки $75,01 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне выросли на 0,70%, или 0,48, до $68,58 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,45%, или 5,90, до отметки $1.317,50 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,30% до 1,2095, а котировки EUR/GBP упали на 0,18%, достигнув отметки 0,8785.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,23% до 91,52.
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