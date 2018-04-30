Рынок акций Италии закрылся ростом, Investing.com Италия 40 прибавил 0,32%

Investing.com — Фондовый рынок Италии завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов туризма и отдыха, финансов и нефти и газа.

На момент закрытия на Миланской фондовой бирже Investing.com Италия 40 вырос на 0,32%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Investing.com Италия 40 по итогам сегодняшних торгов были акции Tenaris SA (MI:TENR), которые подорожали на 0,36 п. (2,37%), закрывшись на отметке в 15,57. Котировки Poste Italiane SpA (MI:PST) выросли на 0,134 п. (1,68%), завершив торги на уровне 8,106. Бумаги Salvatore Ferragamo Italia SpA (MI:SFER) выросли в цене на 0,39 п. (1,62%), закрывшись на отметке 24,52.

Лидерами падения стали акции Fiat Chrysler Automobiles NV (MI:FCHA), цена которых упала на 0,414 п. (2,18%), завершив сессию на отметке 18,570. Акции Mediobanca (MI:MDBI) поднялись на 0,065 п. (0,64%), закрывшись на уровне 10,065, а Telecom Italia (MI:TLIT) снизились в цене на 0,0044 п. (0,53%) и завершили торги на отметке 0,8182.

На Миланской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (201) превысило количество закрывшихся в минусе (151), а котировки 32 акций практически не изменились.

Котировки акций Poste Italiane SpA (MI:PST) выросли до исторического максимума, повысившись на 1,68%, 0,134 п., и завершили торги на отметке 8,106.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне прибавил 0,75%, или 0,51, достигнув отметки $68,61 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле выросли на 1,69%, или 1,25, до $75,04 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,44%, или 5,80, до отметки $1.317,60 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,30% до 1,2095, а котировки EUR/GBP упали на 0,18%, достигнув отметки 0,8785.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,23% до 91,52.