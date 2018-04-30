Рынок акций Франции закрылся ростом, CAC 40 прибавил 0,68%

Investing.com — Фондовый рынок Франции завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов потребительских услуг, здравоохранения и потребительских товаров.

На момент закрытия на Парижской фондовой бирже CAC 40 вырос на 0,68%, достигнув 3-месячного максимума, индекс SBF 120 подорожал на 0,56%.

В лидерах роста среди компонентов индекса CAC 40 по итогам сегодняшних торгов были акции Vivendi SA (PA:VIV), которые подорожали на 0,55 п. (2,58%), закрывшись на отметке в 21,89. Котировки Safran SA (PA:SAF) выросли на 2,22 п. (2,33%), завершив торги на уровне 97,46. Бумаги Accor SA (PA:ACCP) выросли в цене на 0,91 п. (1,98%), закрывшись на отметке 46,87.

Лидерами падения стали акции Atos SE (PA:ATOS), цена которых упала на 1,21 п. (1,06%), завершив сессию на отметке 112,14. Акции Solvay SA (BR:SOLB) поднялись на 1,20 п. (1,03%), закрывшись на уровне 115,60, а TechnipFMC PLC (PA:FTI) снизились в цене на 0,28 п. (1,02%) и завершили торги на отметке 27,23.

В лидерах роста среди компонентов индекса SBF 120 по итогам сегодняшних торгов были акции Technicolor SA (PA:TCH), которые подорожали на 9,08% до отметки 1,357, Groupe FNAC (PA:FNAC), которые набрали 5,83%, закрывшись на уровне 89,000, а также акции Television Francaise 1 SA (PA:TFFP), которые повысились на 4,02%, завершив сессию на отметке 10,350.

Лидерами падения стали акции Imerys (PA:IMTP), которые снизились в цене на 5,91%, закрывшись на отметке 75,60. Акции компании Tarkett (PA:TKTT) потеряли 3,92% и завершили сессию на уровне 24,48. Котировки Eramet (PA:ERMT) снизились в цене на 3,35% до отметки 144,10.

На Парижской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (341) превысило количество закрывшихся в минусе (229), а котировки 101 акций практически не изменились.

Котировки акций Safran SA (PA:SAF) выросли до исторического максимума, подорожав на 2,33%, 2,22 п., и завершили торги на отметке 97,46.

Индекс волатильности CAC 40 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на CAC 40, вырос на 3,69% до отметки 12.70.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне потерял 0,45%, или 5,90, достигнув отметки $1.317,50 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне выросли на 0,75%, или 0,51, до $68,61 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле подорожали на 1,68%, или 1,24, до отметки $75,03 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,29% до 1,2096, а котировки EUR/GBP упали на 0,18%, достигнув отметки 0,8785.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,22% до 91,51.