Рынок акций Бельгии закрылся ростом, BEL 20 прибавил 0,02%

Investing.com — Фондовый рынок Бельгии завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов коммунальных услуг, здравоохранения и потребительских услуг.

На момент закрытия на Брюссельской фондовой бирже BEL 20 подорожал на 0,02%.

В лидерах роста среди компонентов индекса BEL 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Telenet Group Holding NV (BR:TNET), которые подорожали на 0,92 п. (1,93%), закрывшись на отметке в 48,56. Котировки UCB (BR:UCB) выросли на 0,60 п. (0,97%), завершив торги на уровне 62,76. Бумаги Umicore SA (BR:UMI) выросли в цене на 0,42 п. (0,92%), закрывшись на отметке 46,26.

Лидерами падения стали акции GBL (BR:GBLB), цена которых упала на 1,24 п. (1,29%), завершив сессию на отметке 94,96. Акции Galapagos NV (AS:GLPG) поднялись на 0,780 п. (1,03%), закрывшись на уровне 74,820, а Solvay SA (BR:SOLB) снизились в цене на 1,20 п. (1,03%) и завершили торги на отметке 115,60.

На Брюссельской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (66) превысило количество закрывшихся в минусе (42), а котировки 18 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне потерял 0,43%, или 5,70, достигнув отметки $1.317,70 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне выросли на 0,38%, или 0,26, до $68,36 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле подорожали на 1,02%, или 0,75, до отметки $74,54 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,33% до 1,2091, а котировки EUR/GBP упали на 0,14%, достигнув отметки 0,8789.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,25% до 91,54.