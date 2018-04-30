Рынок акций Польши закрылся ростом, WIG30 прибавил 0,55%

Investing.com — Фондовый рынок Польши завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов химической промышленности, телекоммуникаций и сырья.

На момент закрытия на Варшавской фондовой бирже WIG30 вырос на 0,55%.

В лидерах роста среди компонентов индекса WIG30 по итогам сегодняшних торгов были акции Cdproject (WA:CDR), которые подорожали на 8,80 п. (7,59%), закрывшись на отметке в 124,80. Котировки PKP Cargo (WA:PKPP) выросли на 1,80 п. (4,58%), завершив торги на уровне 41,10. Бумаги Zaklady Azotowe W Tarnowie (WA:ATTP) выросли в цене на 1,85 п. (3,58%), закрывшись на отметке 53,50.

Лидерами падения стали акции mBank (WA:MBK), цена которых упала на 16,20 п. (3,64%), завершив сессию на отметке 429,40. Акции Bank Millenium SA (WA:MILP) поднялись на 0,14 п. (1,61%), закрывшись на уровне 8,55, а Globe trade centre sa (WA:GTCP) снизились в цене на 0,15 п. (1,60%) и завершили торги на отметке 9,25.

На Варшавской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (239) превысило количество закрывшихся в минусе (230), а котировки 166 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне прибавил 0,38%, или 0,26, достигнув отметки $68,36 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле выросли на 1,03%, или 0,76, до $74,55 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,43%, или 5,70, до отметки $1.317,70 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/PLN выросла на 0,76% до 4,2394, а котировки USD/PLN повысились на 1,18%, достигнув отметки 3,5096.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,34% до 91,62.