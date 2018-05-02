Рынок акций Великобритании закрылся ростом, Investing.com Великобритания 100 прибавил 0,32%

Investing.com — Фондовый рынок Великобритании завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов металлопромышленности и добычи, горнодобывающей промышленности и нефтегазового оборудования.

На момент закрытия на Лондонской фондовой бирже Investing.com Великобритания 100 вырос на 0,32%, достигнув 3-месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса Investing.com Великобритания 100 по итогам сегодняшних торгов были акции Capita PLC (LON:CPI), которые подорожали на 6,30 п. (3,30%), закрывшись на отметке в 197,35. Котировки Anglo American PLC (LON:AAL) выросли на 54,00 п. (3,17%), завершив торги на уровне 1.757,40. Бумаги Glencore PLC (LON:GLEN) выросли в цене на 10,95 п. (3,16%), закрывшись на отметке 357,90.

Лидерами падения стали акции Paddy Power Betfair PLC (LON:PPB), цена которых упала на 455,00 п. (6,27%), завершив сессию на отметке 6.800,00. Акции J Sainsbury PLC (LON:SBRY) поднялись на 9,50 п. (3,02%), закрывшись на уровне 305,00, а Direct Line Insurance Group PLC (LON:DLGD) снизились в цене на 10,50 п. (2,79%) и завершили торги на отметке 365,80.

На Лондонской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (1226) превысило количество закрывшихся в минусе (772), а котировки 293 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне потерял 0,03%, или 0,40, достигнув отметки $1.306,40 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне выросли на 0,46%, или 0,31, до $67,56 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле подорожали на 0,03%, или 0,02, до отметки $73,15 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара GBP/USD снизилась на 0,13% до 1,3596, а котировки EUR/GBP упали на 0,11%, достигнув отметки 0,8798.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,22% до 92,48.