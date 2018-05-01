Рынок акций Великобритании закрылся ростом, Investing.com Великобритания 100 прибавил 0,13%

Investing.com — Фондовый рынок Великобритании завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов электронного и электрического оборудования, фармацевтики и биотехнологий и туризма и отдыха.

На момент закрытия на Лондонской фондовой бирже Investing.com Великобритания 100 вырос на 0,13%, достигнув месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса Investing.com Великобритания 100 по итогам сегодняшних торгов были акции Bunzl PLC (LON:BNZL), которые подорожали на 68,00 п. (3,22%), закрывшись на отметке в 2.179,00. Котировки Severn Trent PLC (LON:SVT) выросли на 49,00 п. (2,53%), завершив торги на уровне 1.989,00. Бумаги Hikma Pharmaceuticals PLC (LON:HIK) выросли в цене на 31,50 п. (2,45%), закрывшись на отметке 1.319,50.

Лидерами падения стали акции Provident Financial (LON:PFG), цена которых упала на 17,40 п. (2,62%), завершив сессию на отметке 647,60. Акции British American Tobacco PLC (LON:BATS) поднялись на 99,00 п. (2,48%), закрывшись на уровне 3.900,00, а Kingfisher PLC (LON:KGF) снизились в цене на 7,50 п. (2,47%) и завершили торги на отметке 296,30.

На Лондонской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (768) превысило количество закрывшихся в минусе (675), а котировки 298 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне потерял 0,96%, или 12,60, достигнув отметки $1.306,60 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне снизились на 1,43%, или 0,98, до $67,59 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле подешевели на 1,57%, или 1,17, до отметки $73,52 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара GBP/USD снизилась на 1,08% до 1,3616, а котировки EUR/GBP повысились на 0,47%, достигнув отметки 0,8813.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,64% до 92,22.