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Рынок акций Великобритании закрылся ростом, Investing.com Великобритания 100 прибавил 0,04%
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Рынок акций Великобритании закрылся ростом, Investing.com Великобритания 100 прибавил 0,04% 

Investing.com Россия 26 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Великобритании завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов автомобилестроения, СМИ и пищевой промышленности и медикаментов.
На момент закрытия на Лондонской фондовой бирже Investing.com Великобритания 100 поднялся на 0,04%, достигнув месячного максимума.
В лидерах роста среди компонентов индекса Investing.com Великобритания 100 по итогам сегодняшних торгов были акции J Sainsbury PLC (LON:SBRY), которые подорожали на 39,20 п. (14,53%), закрывшись на отметке в 309,00. Котировки WPP PLC (LON:WPP) выросли на 99,00 п. (8,62%), завершив торги на уровне 1.247,50. Бумаги Capita PLC (LON:CPI) выросли в цене на 4,65 п. (2,49%), закрывшись на отметке 191,55.
Лидерами падения стали акции Glencore PLC (LON:GLEN), цена которых упала на 18,30 п. (4,96%), завершив сессию на отметке 350,70. Акции Hikma Pharmaceuticals PLC (LON:HIK) поднялись на 36,50 п. (2,76%), закрывшись на уровне 1.288,00, а Micro Focus International PLC (LON:MCRO) снизились в цене на 21,00 п. (1,65%) и завершили торги на отметке 1.253,00.
На Лондонской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (1068) превысило количество закрывшихся в минусе (839), а котировки 382 акций практически не изменились.
Котировки акций J Sainsbury PLC (LON:SBRY) выросли до 3-летнего максимума, подорожав на 14,53%, 39,20 п., и завершили торги на отметке 309,00.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне потерял 0,46%, или 6,10, достигнув отметки $1.317,30 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне выросли на 0,34%, или 0,23, до $68,33 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле подорожали на 0,99%, или 0,73, до отметки $74,52 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара GBP/USD снизилась на 0,28% до 1,3742, а котировки EUR/GBP упали на 0,16%, достигнув отметки 0,8787.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,36% до 91,64.
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