Рынок акций Италии закрылся ростом, Investing.com Италия 40 прибавил 1,14%

Investing.com — Фондовый рынок Италии завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов химической промышленности, телекоммуникаций и туризма и отдыха.

На момент закрытия на Миланской фондовой бирже Investing.com Италия 40 подорожал на 1,14%, достигнув 52-недельного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса Investing.com Италия 40 по итогам сегодняшних торгов были акции Ferrari NV (MI:RACE), которые подорожали на 8,15 п. (7,71%), закрывшись на отметке в 113,80. Котировки Fiat Chrysler Automobiles NV (MI:FCHA) выросли на 0,602 п. (3,24%), завершив торги на уровне 19,190. Бумаги Exor NV (MI:EXOR) выросли в цене на 1,94 п. (3,15%), закрывшись на отметке 63,62.

Лидерами падения стали акции Moncler SpA (MI:MONC), цена которых упала на 0,83 п. (2,27%), завершив сессию на отметке 35,67. Акции Salvatore Ferragamo Italia SpA (MI:SFER) поднялись на 0,11 п. (0,45%), закрывшись на уровне 24,60, а Assicurazioni Generali SpA (MI:GASI) снизились в цене на 0,04 п. (0,24%) и завершили торги на отметке 16,78.

На Миланской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (224) превысило количество закрывшихся в минусе (112), а котировки 51 акций практически не изменились.

Котировки акций Ferrari NV (MI:RACE) выросли до исторического максимума, подорожав на 7,71%, 8,15 п., и завершили торги на отметке 113,80.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне прибавил 1,97%, или 1,35, достигнув отметки $69,78 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле выросли на 1,59%, или 1,17, до $74,79 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,03%, или 0,40, до отметки $1.312,30 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,38% до 1,1944, а котировки EUR/GBP упали на 0,08%, достигнув отметки 0,8827.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,25% до 92,51.