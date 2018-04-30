Как майское заседание ФРС США повлияет на финансовый рынок

1 мая в США стартует двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС). Топ-менеджмент монетарного регулятора обсудит дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики страны. По оценкам экспертов, во время весенней сессии американский центробанк может занять выжидательную позицию — власти будут оценивать ситуацию в национальной экономике, поэтому, вероятно, отложат повышение базовой ставки до июня. В противном случае аналитики не исключают, что на фондовой площадке события будут развиваться по шоковому сценарию. Как финансовый рынок может отреагировать на решение Федрезерва — в материале RT.

Повышенное внимание со стороны мировых инвесторов будет приковано к итогам очередного заседания ФРС США, которое состоится 1—2 мая. В ходе обсуждения комитет по операциям на открытом рынке Федрезерва должен принять решение относительно ужесточения монетарной политики. Так, на прошлой встрече 20—21 марта регулятор повысил базовую ставку до 1,50—1,75%.

По оценке опрошенных RT экспертов, в весеннюю сессию американский центробанк может занять выжидательную позицию для детальной оценки экономического состояния страны. Так, сейчас инвесторы прогнозируют вероятность сохранения процентной ставки ФРС на прежнем уровне в 95,3%. Такие данные приводит Чикагская товарная биржа CME Group.

В пользу подобного прогноза говорит недавнее ужесточение денежно-кредитной политики на заседании в марте, отсутствие признаков резкого ускорения инфляции, а также стабильные данные по безработице в США. Об этом в разговоре с RT рассказал старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов

Оксана Холоденко. «Майское собрание» топ-менеджмента Федрезерва не подразумевает обнародования прогнозов, а также громких заявлений, поэтому весеннее заседание может стать своего рода затишьем перед опорной сессией в середине июня. Об этом в разговоре с RT рассказала эксперт по международным рынкам « БКС Брокер

«Как правило, важные решения по монетарной политике принимаются именно на опорных заседаниях. Помимо этого регулятору необходимо оценить ситуацию в экономике, включая инфляционные ожидания и риски торговых войн», — подчеркнула она.

По словам Вадима Меркулова, уже в июне действующий председатель ФРС Джером Пауэлл анонсирует повышение ставки до уровня 1,75—2%. Согласно данным CME Group, вероятность такого исхода составляет 93,3%. При этом регулятор также объявит новый прогноз на конец года по безработице и инфляции. Это увеличивает вероятность, что ставка будет повышена ещё три раза до конца года.

Рыночный эффект

Опрошенные RT аналитики считают, что итоги майского заседания ФРС уже заложены на рынке, однако сами инвесторы будут внимательно следить за комментариями регулятора 2 мая.

«Реакция рынков будет зависеть от риторики регулятора. В связи с ростом инфляционных ожиданий в США она может стать более ястребиной, указывая на возможность ещё трёх этапов увеличения ставки в 2018 году. Пока официальный прогноз комитета по операциям на открытом рынке предполагает ещё два этапа — до 2—2,25%», — пояснила Оксана Холоденко.

Аналитики «Фридом Финанс» полагают, что если ФРС решится на повышение базовой ставки уже сейчас, то это может стать шоковым сценарием развития событий и приведёт к серьёзной переоценке перспектив американского фондового рынка на ближайшие годы. Впрочем, пока эксперты считают такой исход маловероятным.

«Мы оцениваем вероятность такого сценария менее чем в 5%, но если бы это произошло, то рынок отреагировал бы резким падением. В случае неожиданного повышения ставки потенциальный негативный эффект превзошёл бы февральское снижение фондовых индексов — S&P 500 мог бы потерять от 9 до 11% и опуститься к уровню 2400 пунктов», — утверждает Меркулов.

Именно поэтому действия ФРС будут аккуратны в рамках ужесточения денежно-кредитной политики. По оценке Вадима Меркулова, на сегодняшний день вероятность ещё двух повышений ставки до конца года составляет 100%, трёх — 65%. При этом, чтобы избежать паники на рынке, регулятор может каждый раз повышать базовую ставку только на 0,25%.

Согласно ожиданиям экспертов, итоги заседания регулятора США 2 мая не спровоцируют укрепления курса доллара. Как объяснил Вадим Меркулов, сегодня американская валюта в наибольшей степени дорожает за счёт высокой доходности национальных госбумаг.

Ранее доходность десятилетних гособлигаций США — впервые с 2014 года — превысила 3%. При этом показатель казначейских бумаг со сроком погашения два года вырос до 2,47% — это максимум с июля 2008 года. На этом фоне доллар показал максимальное с начала года удорожание к корзине шести основных валют (евро, японская иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк). Соответствующий индекс DXY впервые с 11 января поднялся до отметки 91,56 пункта.

Напомним, мировой финансовый кризис вынудил руководство ФРС США понизить процентную ставку. Так, 16 декабря 2008 года был установлен рекордно низкий диапазон — от 0 до 0,25% годовых. Такая мера принималась для стимулирования экономического роста в период рецессии. Курс на повышение процентной ставки американский центробанк начал с декабря 2015 года.