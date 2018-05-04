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Псковские власти намерены открыть технопарк за 200 млн рублей
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Псковские власти намерены открыть технопарк за 200 млн рублей 

ТАСС 1 час назад
ПСКОВ, 4 мая. /ТАСС/. Администрация Псковской области намерена в течение ближайших трех лет открыть технопарк с объемом инвестиций порядка 200 млн рублей, сообщил в пятницу ТАСС председатель регионального комитета по экономическому развитию Андрей Михеев.
"В плане на три года
администрация намерена открыть технопарк… Несколько площадок уже подобрали. Будем смотреть по финансированию, когда будут распределяться федеральные лимиты. По оценке Минэкономразвития, на создание подобного технопарка 150-200 млн [рублей] нужно, все зависит от проекта", — сказал собеседник агентства.
Михеев также подчеркнул, что нужно разделять понятия технопарка и особой экономической зоны (ОЭЗ), которая уже работает в регионе. «Технопарк — это уже готовые по сути помещения, которые сдаются в аренду субъектам предпринимательской деятельности. Мы намерены разработать проект технопарка, направить его в правительство и добиться выделения средств на условиях софинансирования из областного бюджета», — сказал глава областного комитета по экономике и инвестициям.
В конце 2017 года в ходе визита в Псковскую область заместитель директора департамента региональной промышленной политики Минпромторга РФ Денис Цуканов заявил, что регион в течение последних десяти лет демонстрирует устойчивую положительную динамику в части промышленного производства. Здесь создана ОЭЗ «Моглино», — единственная экономическая зона промышленно-производственного типа на территории СЗФО, расположенная в 45 км от границ Евросоюза. В настоящий момент резидентами зоны являются девять российских и иностранных компаний, которые планируют создать 780 рабочих мест, с общим объемом инвестиций более 4,5 млрд рублей.
Кроме того, в Псковской области работает электротехнический кластер. На его базе реализуется несколько проектов, общей стоимостью порядка 1,7 млрд рублей. Вся выпускаемая кластером продукция является импортозамещающей и входит в план мероприятий по импортозамещению в отрасли энергетического машиностроения, кабельной и электротехнической промышленности России. Объем федеральной поддержки в рамках постановления правительства РФ до 2020 года составит более 700 млн рублей.
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