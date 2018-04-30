Рубль начал праздничную неделю с падения. Чего ждать дальше?

В понедельник днем доллар прибавлял почти 66 копеек — до 62 рублей 90 копеек, евро рос на 30 копеек — до 76 рублей. Рубль дешевеет на фоне падения нефти, при этом из-за выходного дня эксперты отмечают пониженную активность торгов на Московской бирже . Вот что говорит независимый аналитик Андрей Диргин Андрей Диргин начальник отдела аналитики «Альфа Forex» «На валютной торговой сессии в Москве мы сегодня наблюдаем низкие объемы торгов, соответственно, возможна высокая волатильность. Рубль незаметно отступил по отношению к американской валюте на фоне снижения мировых цент на нефть. Brent в моменте торгуется на уровне 73,85 за баррель. Соответственно дешевеющая нефть немного давит на курс российской валюты. Тем не менее мы считаем, что на текущей неделе вполне вероятно рубль сможет пробить отметку 61 рубль 81 копейка за единицу американской валюты, то есть рубль будет укрепляться. Мы также считаем, что нефть в среднесрочной перспективе будет дорожать. Это должно поддержать российскую валюту. Также не следует сбрасывать со счетов то, что сейчас и российские ценные бумаги, и российская валюта сильно перепроданы, и на фоне интересных дивидендных историй вполне возможен приток иностранного капитала в российские ценные бумаги. Это также должно поддержать курс российской валюты. Мы ожидаем, что вполне вероятно в ближайшие две недели курс рубля может укрепиться до уровня 61.15 за единицу американской валюты». Причины слабеющего рубля, а также ближайшие события, которые способны повлиять на национальную валюту, оценил начальник аналитического департамента УК «БК Сбережения» Сергей Суверов Сергей Суверов начальник аналитического департамента УК «БК Сбережения» Сергей Суверов начальник аналитического департамента УК «БК Сбережения» «Рубль продолжает слабеть относительно доллара. Это связано с двумя основными причинами. Во-первых, закончился налоговый период, который оказывал поддержку курсу рубля. Во-вторых, на фоне относительно высоких доходностей американских казначейских облигаций инвестиционные капиталы со всего мира продолжают перетекать в долларовые активы, что подразумевает высокий курс доллара относительно других валют, как относительно евро, так и валют развивающихся стран. В ближайшее время, мне кажется, что событиями, которые определят курс рубля на валютном рынке станут, во-первых, риторика федеральной резервной системы на заседании 1, 2 мая и, во-вторых, решение Минфина США относительно возможного смягчения санкции в отношении компаний Дерипаски. Мне все-таки кажется, что рубль уже близок к равновесным значениям, волатильность торгов должна достаточно сильно снизиться, то есть, мне кажется, в ближайшее время должен стабилизироваться». Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия на 0,04%. Индекс РТС опустился на 0,23%.