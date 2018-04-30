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Доллар сохраняет сильные позиции после выхода отчета по инфляции
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Доллар сохраняет сильные позиции после выхода отчета по инфляции 

Investing.com Россия 27 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com − Согласно отчету Министерства торговли США, рост индекса PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy − базовый ценовой индекс расходов на личное потребление), на который обращает основное внимание Федеральная резервная система при оценке инфляции, в марте составил в годовом исчислении 1,9%, а в месячном — 0,2%, что совпало с прогнозами.
Индекс-дефлятор потребительских расходов (средний показатель по стране «личной инфляции» каждого потребителя) также вырос в марте в соответствии с прогнозами на 2,0%, как и прогнозировалось.
Таким образом, в основном статистика оправдала прогнозы, подтвердив сильную динамику в американской экономике. Индекс доллара немного снизился после выхода отчета, но в целом сохраняет сильные позимции. Рынок несколько разочаровали данные по доходам физических лиц, которые выросли всего на 0,3%, хотя прогнозировался рост на 0,4%. Расходы физических лиц выросли на 0,4%, как и предполагалось.
К 16:10 МСК индекс доллара против корзины из основных мировых валют был на отметке 91,60 (+0,3%).
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