Стариков объяснил, кому не выгодно строительство российских газопроводов

Эксперт заявил, что США стараются не допустить строительство ниток, которые они не контролируют, Россия всеми силами пытается эти нитки построить для того, чтобы наладить более тесное сотрудничество с Европой.

«Задача США иметь по всему миру не союзников, а подчиненных им государств. В этом смысле для американцев важна энергетическая зависимость Европы от Соединенных Штатов. Строительство российских газопроводов как Южного, так и Северного потока дает возможность быть менее зависимой от Вашингтона. Именно поэтому США стараются всячески торпедировать оба проекта», — сказал Стариков.

По его словам, со стороны Вашингтона с разной степенью успешности, но постоянно вставляются различные палки в колеса, поэтому строительство «Южного потока», окончание строительства первой ветки «Турецкого потока», является свидетельством определенной независимости руководства Турции от Вашингтона и показывает хороший пример для европейских партнеров России.

«Уверен, что строительство «Северного потока-2» не только даст надежные гарантии поставки газа в Европу, но и даст возможность европейским политикам проводить более независимую от США политику», — сказал эксперт.

По словам Старикова, сегодня мы живем в эпоху геополитики и газопроводов. США всеми способами стараются не допустить строительство ниток, которые они не контролируют, Россия всеми силами пытается эти нитки построить для того, чтобы наладить более тесное сотрудничество с Европой, с другими государствами и тем самым сделать их менее зависимыми от США.

«Одним словом нитки наших газопроводов ведут к многополярному миру, а США хотят сохранить однополярный мир, поэтому старается эти нитки всяческими путями перерезать», — отметил он.

Кроме того, Стариков затронул Украину в вопросе строительства газопроводов.

«Если говорить о ситуации на Украине, то в конечном итоге строительство Южного и Северного потока может привести к полному или частичному транзиту российского газа через территорию Украины», — сказал он.

«Это означает потери примерно $5 млрд, которые кто-то должен будет Украине компенсировать. Если мы зададимся вопросом: «Кто?». Либо США, либо их сателлиты. Поэтому и в этом смысле для прекращения войны на Донбассе строительство газопроводов тоже очень важно. Если у Украинской власти не будет денег для того, чтобы вести боевые действия, гражданская война будет закончена и они будут вынуждены сесть за стол переговоров», — заявил эксперт.

Стариков подытожил, что строительство газопроводов выгодно России, Европе и всему земному шару, за исключением Вашингтона.