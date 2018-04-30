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Банк «Таатта» снизил ставки по вкладам в рублях
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Банк «Таатта» снизил ставки по вкладам в рублях 

Банки.ру 51 минуту назад
Банк «Таатта» уменьшил ставки по рублевым вкладам.
«Прогрессивный» (от 50 тыс. рублей на 185, 275 и 370 дней) открывается под 4,75—5,75% (ранее — под 5,75—6,75%), а «Пенсионный» (от 2 тыс. рублей на 370 и 730 дней) — под 5—5,7% годовых (вместо 6—6,7%).
Доходность «Управляемого» (от 50 тыс. рублей на 185, 370 и 549 дней) составит 4,5—5,55% годовых (прежде — 5,5—6,55%).
Проценты по депозитам выплачиваются ежемесячно.
«Срочный» (от 10 тыс. рублей, от 31 до 735 дней) привлекается под 3,25—5,25% годовых (до этого — под 4,25—6,7%). Проценты выплачиваются в конце срока.
Все вклады можно пополнять.
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