Куда пойдет вторая нитка «Турецкого потока»?

По первому этапу «Турецкого потока», который отправляется в путь для передачи российского природного газа в обход Украины прежде всего напрямую в Турцию , а в качестве второй цели — в Европу, по продолжению того же маршрута, дела идут, как планировалось. Но по второй нитке, которая продолжит эту линию в Европу, пока нет ясности. Речь идет не только о таких проблемах, как распространение российско-американской напряженности или, иными словами, американского эмбарго на «Турецкий поток». По газопроводу, который будет проложен в Европу, есть множество вопросов, которые необходимо решить.

Италия, Болгария — Сербия — Каким странам в южной и юго-восточной Европе российский газовый гигант «Газпром» будет поставлять природный газ? Откуда и куда пойдет вторая нитка «Турецкого потока»? Пока неизвестно. Какой будет эта линия: Греция Венгрия ? Время покажет. Картину прояснят отношения России Европейским Союзом , а также двусторонние контакты с заинтересованными странами. Кроме того, по второй нитке газопровода, которая протянется в Европу через Турцию, еще не завершились переговоры между Турцией и Россией (турецкой BOTAŞ и «Газпромом»).

Россия и Турция реализуют три важных проекта, таких как атомная электростанция «Аккую» , системы противовоздушной обороны С-400 и газопровод «Турецкий поток». При этом в «Турецком потоке» у двух стран есть возможности для разработки новых совместных проектов. По каждому из трех названных проектов нет проблем за исключением мелких спорных вопросов, и есть прогресс. Например, пришла новость о завершении укладки морского участка первой нитки «Турецкого потока», по которой газ будет поступать напрямую в Турцию. Крупнейшее в мире строительное судно «Пиониринг спирит» (Pioneering Spirit), которое выполняло укладку труб в глубоких водах Черного моря от российского города Анапа до Кыйыкёя в Турции, завершило свои работы, продолжавшиеся в течение десяти месяцев. На самом деле я узнал об этой информации во время посещения офиса компании — оператора строительства «Турецкого потока» в Нидерландах . Реализация проекта идет точно по объявленному графику.

Если к этой положительной картине добавить также информацию о том, что Россия полностью сняла томатный запрет, введенный против Турции, то можно сказать, что отношения двух стран приближаются к тому уровню, на котором они находились до «самолетного кризиса». Если интерпретировать складывающуюся ситуацию на основе способности томатного вопроса определять состояние двусторонних отношений, мы можем сказать, что российско-турецкие отношения благоприятно движутся вперед.

Habertürk, Турция