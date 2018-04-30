Последнее предупреждение: что потеряют технологические компании США в торговой войне с Китаем

После угроз о введении тарифов на импортные товары из Китая общей стоимостью $150 млрд в наказание «несправедливые торговые практики», США решили атаковать стремительно развивающийся технологический сектор Китая. Чтобы отрезать доступ к американским технологиям, Министерство торговли США на прошлой неделе запретило китайскому телекоммуникационному гиганту ZTE приобретать американские продукты в течение семи лет, сославшись на нарушения соглашения о санкциях, заключенного в прошлом году.

Министерство планирует ввести и другие ограничения, направленные на сокращение китайских инвестиций в технологии в соответствии с законом о расширении президентских полномочий в области экономики в случае международных чрезвычайных ситуаций (International Emergency Economic Powers Act). Аналитики утверждают, что это приведет к эскалации конфликта между странами, и ответные меры Китая с большой вероятностью будут нацелены на американские технологические фирмы, включая Apple Qualcomm . Все это может сократить доход компаний и помешать планируемым сделкам.

Нарастание конфликта

В результате таких действий ответные меры Китая окажутся более болезненными. Пекин уже объявил о введении тарифов на импортные товары из США стоимостью $50 млрд, куда входят соевые бобы и самолеты Boeing. Но поскольку объем экспорта США в Китай в прошлом году составил всего $130 млрд, почти не остается продуктов, на которые Китай мог бы ввести пошлины, если он хочет победить в этой торговой войне. Использование регуляторных полномочий в отношении некоторых американских технологических фирм, которые ведут активную деятельность на китайских рынках, усилит его переговорную позицию.

«Китайскому правительству придется проявить изобретательность в ответных мерах, если они хотят симметрично ответить на $150 млрд тарифов, — сказал Джейкоб Паркер, вице-президент по китайским операциям Американо-китайского делового совета. — Сюда могут войти дополнительные рассмотрения сделок M&A и увеличение существующих временных рамок для рассмотрения потенциальных сделок, что может затронуть технологический сектор».

Ущерб для технологических компаний

Производитель чипов Qualcomm — одна из компаний, оказавшихся в эпицентре этой войны. После запрета продаж ZTE она может лишиться до $500 млн выручки, поскольку китайская компания была ее покупателем: по данным исследовательского агентства Canalys, каждый чип стоил от $15 до $20 и входил в состав 65% от 40,2 млн смартфонов, которые компания поставила в прошлом году. Еще хуже то, что планы по развитию Qualcomm зависят от изменений в политике Пекина.

Например, его сделка по приобретению за $44 млрд датского производителя полупроводников NXP все еще находится на рассмотрении в китайском антимонопольном органе, поскольку многие китайские компании являются покупателями NXP. Это единственное разрешение, необходимое Qualcomm для завершения сделки, имеющей ключевое значение для диверсификации потребительской базы и дальнейшего роста. Однако во вторник Министерство торговли Китая заявило, что в ходе предварительного рассмотрения обнаружило «неразрешимые» затруднения и попросило Qualcomm заново подать заявку. Если одобрение не будет получено к июлю, Qualcomm придется заплатить NXP заранее определенные отступные в размере $2 млрд и окончательно отказаться от приобретения.

Apple тоже может попасть под удар. Многие из его устройств собирают в Китае из импортированных деталей, но продают в США, поэтому увеличение пошлин будет означать рост стоимости iPhone. Вдобавок американские компании, вероятно, лишатся части потребителей из-за националистических настроений. Недавно в китайских соцсетях появились сообщения с призывами бойкотировать такие американские компании, как McDonald’s, KFC и Apple. «Нам пора объединиться и бойкотировать американские товары вроде iPhone, — написал один пользователей Sina Weibo — китайского эквивалента Twitter. — Горжусь тем, что пользуюсь Huawei!»

В своем микроблоге Ху Сицзинь, главный редактор газеты с государственным участием Global Times, тоже попросил читателей встать на сторону китайских технологических компаний и поддержать ZTE и Huawei.

В прошлом такие действия уже вредили транснациональным корпорациям. Южнокорейской Lotte Group однажды пришлось закрыть свои супермаркеты и гипермаркеты в Китае, когда китайские покупатели пришли в магазины с протестами по поводу решения Сеула разместить американскую систему противоракетной обороны, которую Пекин рассматривал как угрозу национальной безопасности, поскольку действие радаров достигало китайской территории. С тех пор страны сумели наладить отношения.

«Сейчас это реальный риск, — сказал Эндрю Гилхолм, ведущий аналитик по Китаю в консалтинговой компании Control Risks. — В прошлом национальные бойкоты не всегда были эффективными, но все изменилось в прошлом году, когда в Китае бойкотировали некоторые корейские фирмы».

Ограниченные уступки

В условиях обострения напряженности министр финансов США Стивен Мнучин сказал, что может посетить Пекин для участия в переговорах. Китай «приветствует это решение», говорится в официальном заявлении на сайте Министерства торговли Китая.

Но некоторые аналитики сомневаются, что какая-либо из стран отступит. С точки зрения США, недавние уступки Пекина по открытию финансового и автомобильного рынков недостаточны для решения фундаментальных проблем, касающихся значительных ограничений доступа на рынок и вынужденной передачи технологий. Но Китай отказывается полностью открыться, поскольку национальная стратегия — согласно инициативе «Сделано в Китае 2025» — предусматривает, что китайские компании должны лидировать в десяти ключевых отраслях, таких как робототехника, биотехнологии и искусственный интеллект. С этой целью Пекин продолжит предоставлять местным фирмам регуляторные и финансовые преференции, чтобы они смогли обогнать американские фирмы и получить контроль над технологиями будущего.

«Они [китайские чиновники] рады обсудить некоторые уступки, — говорит Гилхолм. — Что изменилось сейчас, так это то, что действия США направлены против более фундаментальных и системообразующих вещей вроде промышленной политики и планов Китая по инновациям. В этих сферах Китай гораздо меньше склонен идти на крупные уступки».

Эпизод с ZTE только укрепляет позицию Пекина. По мнению Николь Пенг, директора по исследованиям Canalys, четвертый по величине в мире поставщик телекоммуникационного оборудования балансирует на грани после запрета продаж, поскольку большую часть высокотехнологичных чипов, которые компания получает из США, трудно заменить. Раджив Бисвас, главный экономист IHS Markit, заявил, что тайваньские и южнокорейские поставщики вряд ли придут на помощь ZTE, поскольку они уже едва справляются с имеющимися заказами. Китайская фирма назвала это решение «чрезвычайно несправедливым» и «неприемлемым». В отдельном заявлении ZTE сообщила, что соблюдает запрет и ищет решения.

Тем временем, государственная газета People’s Daily призывает местные компании подниматься в технологической цепочке и производить собственные продвинутые чипы.

«Глобальная сеть поставок хрупка перед лицом политических мотивов, — пишет издание. — Технологическое развитие Китая не должно замедлиться из-за США. Китаю пора решиться развивать отечественные технологии».

Перевод Натальи Балабанцевой

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