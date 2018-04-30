Рынок акций Австралии закрылся ростом, S&P/ASX 200 прибавил 0,54%

Investing.com — Фондовый рынок Австралии завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов фондов недвижимости Австралии, телекоммуникационных услуг и коммунальных услуг.

На момент закрытия на Сиднейской фондовой бирже S&P/ASX 200 вырос на 0,54%, достигнув месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/ASX 200 по итогам сегодняшних торгов были акции Galaxy Resources Ltd (AX:GXY), которые подорожали на 0,180 п. (6,25%), закрывшись на отметке в 3,060. Котировки GWA Group Ltd (AX:GWA) выросли на 0,175 п. (4,69%), завершив торги на уровне 3,905. Бумаги Boral Ltd (AX:BLD) выросли в цене на 0,300 п. (4,55%), закрывшись на отметке 6,890.

Лидерами падения стали акции Dominos Pizza (AX:DMP), цена которых упала на 1,560 п. (3,56%), завершив сессию на отметке 42,310. Акции Resolute Mining (AX:RSG) поднялись на 0,043 п. (3,57%), закрывшись на уровне 1,147, а Sandfire Resources NL (AX:SFR) снизились в цене на 0,210 п. (2,57%) и завершили торги на отметке 7,950.

На Сиднейской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (680) превысило количество закрывшихся в минусе (557), а котировки 395 акций практически не изменились.

Котировки акций GWA Group Ltd (AX:GWA) выросли до максимума, подорожав на 4,69%, 0,175 п., и завершили торги на отметке 3,905.

Индекс волатильности S&P/ASX 200 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P/ASX 200, вырос на 4,06% до отметки 12.512.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне потерял 0,22%, или 2,90, достигнув отметки $1.320,50 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне снизились на 0,38%, или 0,26, до $67,84 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле подешевели на 0,46%, или 0,34, до отметки $73,45 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара AUD/USD снизилась на 0,20% до 0,7566, а котировки AUD/JPY упали на 0,10%, достигнув отметки 82,59.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,03% до 91,34.