«Накормим весь мир»

По данным Федеральной таможенной службы и Министерства сельского хозяйства, экспорт зерна уже почти в полтора раза превысил показатели прошлого года. Это означает, что страна не только остается мировым лидером в этом секторе экономики, но и продолжает вытеснять с рынков производителей из США Евросоюза . О том, как Россия превращается в крупнейшего поставщика продовольствия, — в материале РИА Новости

Экспорт зерна в страны дальнего зарубежья к 25 апреля достиг 43,2 миллиона тонн — на 42% больше, чем на ту же дату в прошлом году. Больше всего увеличился вывоз ячменя (вдвое) и пшеницы (на 43%).

По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в 2018-м Россия способна экспортировать рекордные 40 миллионов тонн пшеницы.

"В прошлом году мы впервые в истории отправили на экспорт 27 миллионов тонн пшеницы, и это казалось рекордом. А в этом году экспорт пшеницы может составить 40 миллионов тонн. Это, конечно, колоссальный успех. Что касается всех зерновых, то, по нашим оценкам, экспорт достигнет 52 миллионов тонн", — сообщил журналистам генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько.

В 2016-м Россия впервые за десять лет обогнала по экспорту пшеницы США, а в прошлом году — Евросоюз и стала крупнейшим в мире поставщиком этого товара. По оценкам Министерства сельского хозяйства США, сегодня Россия контролирует 22% мирового рынка пшеницы (Евросоюз — 14%, США — 13%).

Благодаря сочетанию выгодной цены и высокого качества российское зерно отвоевывает все новые рынки у зарубежных конкурентов. Так, в 2016 году Американская пшеничная ассоциация была вынуждена закрыть представительство в Египте , считающемся крупнейшим импортером пшеницы в мире. "Мы просто не можем конкурировать с Россией по цене", — объяснил председатель Ассоциации Стив Мерцер газете Financial Times

Марокко. В 2017-м Франция из-за засухи почти вдвое сократила экспорт пшеницы. Этим воспользовалась Россия, организовав поставки зерна на традиционные французские рынки в Африке — в Сенегал

Следующий на очереди — Алжир . Пока там действуют ограничения на импорт зерна. Как только их отменят, Россия начнет поставлять пшеницу и на этот рынок.

Бангладеш и Кроме того, российское зерно стремительно завоевывает такие страны, как Нигерия Индонезия . Мало того, в прошлом году 99 тысяч тонн пшеницы продали в Мексику , ориентировавшуюся всегда исключительно на американское зерно.

Спасибо за санкции

Практически все аналитики признают, что одна из главных причин бурного расцвета российского агропрома — санкционная война, развязанная Западом в 2014 году. После того как Евросоюз и США ввели санкции, Россия объявила об ответных мерах, ограничив импорт западных продуктов. В результате импорт продовольственных товаров из Евросоюза упал на 40%, освободив рынок отечественной продукции.

Правда, вряд ли сельхозпроизводители смогли бы так эффективно воспользоваться открывшимися возможностями, не разверни государство масштабную кампанию по поддержке агропрома. Как напомнил на коллегии Минсельхоза в апреле этого года премьер–министр Дмитрий Медведев , аграриям предоставили льготные кредиты по ставке до пяти процентов годовых, а размер грантов для фермеров существенно увеличили. Но помощь оказали не только финансовую.

"Сельхозпроизводителям была нужна земля — мы скорректировали законодательство и в прошлом году впервые за 15 лет посевная площадь превысила 80 миллионов гектаров, — напомнил Дмитрий Медведев. — Осенью мы собрали такой большой урожай зерновых, что было сложно увозить по железной дороге. Поэтому был введен льготный тариф на перевозку зерна. Мы также строим новые терминалы в портах, создаем сеть оптово-распределительных центров".

В результате за последние три года российским производителям удалось значительно расширить свою долю на рынках фруктовой, овощной, сырной, молочной и мясной продукции. По оценкам британской Financial Times, если в 2013 году, до западных санкций и ответного торгового эмбарго, Россия импортировала 35% продуктов питания, то сейчас этот показатель не превышает 20%.

Не хлебом единым

И это далеко не предел. Для дальнейшего роста имеются как минимум две важные предпосылки. Во-первых, большие объемы свободных сельхозугодий.

"Мы нередко имеем дело с ситуацией, которую не встретишь в других странах, — брошенные сельхозугодья", — отметил глава Минсельхоза Александр Ткачев на апрельской коллегии ведомства. И подчеркнул, что "абсолютно реально вернуть в оборот не менее десяти миллионов гектаров".

Для этого Минсельхоз уже подготовил три законопроекта. Первый ускорит и упростит процедуру изъятия земель. Второй резко повысит налоговую ставку на неиспользуемые земли. Третий установит простой порядок признания права муниципальной собственности на невостребованные земельные доли.

Во-вторых, правительство России продолжает и расширяет поддержку отрасли. В частности, уже практически решен вопрос увеличения финансирования агропрома в этом году с 242 миллиардов рублей до 272 миллиардов. Дополнительные средства направят на развитие сельских территорий, льготные краткосрочные и инвестиционные агрокредиты, модернизацию техники и оборудования.

Это краткосрочная перспектива. В долгосрочной же главный фактор процветания российского сельского хозяйства — глобальное потепление.

Как прогнозируют в Канзасском университете, по сравнению с концом 1980-х средняя температура воздуха в регионах Европы и Азии, где выращивают зерно, повысится на 1,8 градуса к 2020 году и на 3,9 градуса к 2050-му. В сочетании с развитием технологий это позволит России ввести в сельхозоборот около 57 миллионов гектаров земли. В то же время американские, канадские и австралийские производители зерна с каждым годом будут все сильнее страдать от засухи.

Успехи агрокомплекса не ограничиваются зерном. Россия уже полностью заменила импортную свинину и курятину отечественной продукцией, стала ведущим мировым производителем сахарной свеклы, а урожай тепличных овощей в стране ежегодно растет в среднем на треть.

Российские аграрии ставят себе новые амбициозные задачи по покорению международных рынков. В ближайшее время могут начаться поставки молока, рыбы и мяса в Турцию Китай . С 1 мая Россия отменяет ограничения на турецкие помидоры, и Минсельхоз надеется, что в качестве ответной любезности Анкара расширит закупки нашего продовольствия.

"Со своей стороны, мы рассчитываем, что Турция в ближайшее время примет решение о допуске на свой рынок российской мясомолочной и рыбной продукции", — говорил в марте Александр Ткачев.

По его словам, еще один приоритет — китайский рынок.