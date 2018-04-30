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«Северный поток-2». Газопровод будущего
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«Северный поток-2». Газопровод будущего 

Мир24 20 минут назад
«Северный поток-2» свяжет Россию с европейскими потребителями, что гарантирует бесперебойную поставку топлива в Европу. По плану магистраль пройдет рядом с первым «Северным потоком». Точка начала строительства — район Усть-Луги в Ленинградской области. Дальше — по дну Балтийского моря, вдоль берегов Финляндии, Швеции и Дании. Конечная точка — город Грайфсвальд в Германии. Оттуда магистраль уже разойдется по другим европейским странам.
Всего в строительстве участвуют пять крупнейших энергетических компаний. Выделена колоссальная сумма — 9,5 миллиарда евро. Половину этой стоимости инвестируют энергетические компании.
«Северный поток-2» станет самым длинным морским газопроводом в мире. Его протяженность свыше 1,2 тысячи километров. Всего на строительство уйдет около 200 тысяч труб. Примечательно еще и то, что будут использованы современные экологичные технологии, которые сведут к нулю ущерб окружающей среде.
Скорость укладки газопровода — три километра в сутки. Такими темпами строители могут успеть достроить магистраль точно к сроку, и к концу 2019 года «Северный поток-2» уже будет функционировать. Совокупная мощность проекта — до 55 миллиардов кубометров газа в год.
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