Ещё
Удар по европейским байкерам: ЕС грозится обложить пошлинами американские джинсы, виски и мотоциклы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Удар по европейским байкерам: ЕС грозится обложить пошлинами американские джинсы, виски и мотоциклы 

Вести.Ru 29 минут назад
Фото: Вести.Ru
Берлин, Париж и Лондон готовы защищать интересы ЕС от торгово-политических демаршей Вашингтона. Канцлер ФРГ Ангела Мергель провела телефонные разговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. И по заявлению немецкого кабмина, позиция лидеров по этому вопросу едина.
На пошлины, введенные США в конце марта, которые распространяются на сталь и алюминий — по 25% и 10% соответственно — страны Евросоюза пригрозили «тройной реакцией». Это обращение в ВТО, поддержка европейских производителей и введение таможенных сборов на американские товары.
В частности, на продукты сталелитейной промышленности, виски, мотоциклы «Харлей Дэвидсон» и джинсы, уточняет телеканал «Россия 24». Об этом рассказала еврокоммисар по вопросам торговли Сесилия Мальстрём. Она отметила: если Штаты не откажутся пошлин — Европа немедленно примет все эти ответные меры.
Вести.Ru: последние новости
Премьер анонсировал обсуждение повышения пенсионного возраста Страны G7 предупредили Россию о новых санкциях Росстат: реальные пенсии в I кв. выросли на 2,2%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«С Россией надо общаться с позиции силы»304
Сирийские военные объекты атакованы ракетами287
Миллионеры бегут за границу950
За отдых в России придется платить33
Американский генерал рассказал о бое с ЧВК Вагнера437
Видео
00:28
Трамп проиграл «схватку» с зонтом
В мире Кавказ
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
00:20
Утка с утятами перешла оживленную улицу
Общество
00:45
Огромная надувная утка «сбежала» с мероприятия
В мире
01:46
Минобороны показало эпичное видео учений
Армия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение