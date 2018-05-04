Рост активности в сфере услуг КНР ускорился в апреле 

Москва, 4 мая — «Вести. Экономика». Рост деловой активности в сфере услуг Китая ускорился в апреле благодаря ускорению роста новых заказов и занятости.
Фото: EPA/AN TU Индекс деловой активности (Purchasing Managers Index, PMI) в сфере услуг Китая в прошлом месяце повысился с 52,3 до 52,9 пункта, свидетельствуют данные Markit/Caixin. Мартовское значение индикатора было минимальным за четыре месяца. Показатель ниже 50 пунктов отражает снижение активности, выше — рост активности. Результаты частного исследования перекликаются с официальным показателем активности в непроизводственном секторе. Официальный PMI в сфере услуг Китая в апреле повысился с мартовского уровня 54,6 до 54,8 пункта. Как отмечает Reuters, ускорение роста активности в сфере услуг служит позитивным сигналом для китайских властей, стремящихся повысить внутренний спрос, в то время как страна сталкивается с угрозой торговой войны с США. На сектор услуг уже приходится более половины экономики Китая. При этом рост заработной платы увеличивает покупательную способность китайских потребителей внутри страны и за рубежом. "Индикаторы новых заказов и занятости выросли, что свидетельствует об укреплении спроса в секторе услуг после ослабления в течение двух месяцев подряд, — комментирует результаты исследования директор по макроэкономическому анализу CEBM Group Чжун Чжэншэн. — Операционные условия в секторе услуг улучшились более значительно, чем в обрабатывающих отраслях". Новые заказы и усилия по повышению мощностей способствовали дальнейшему росту занятости в апреле. Инфляционное давление в сфере услуг Китая в апреле продолжило ослабевать. Закупочные цены выросли минимальными темпами за шесть месяцев, при этом рост отпускных цен был умеренным. Индекс ожиданий бизнеса немного повысился, отражая оптимизм поставщиков услуг относительно их перспектив на предстоящие 12 месяцев.