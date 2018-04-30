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За отдых в России придется платить
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За отдых в России придется платить 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Pixabay
Налог будут платить посетители городов-курортников Алтайского края и Ставрополья с 1 мая.
С первого мая 2018 года в туристических городах Алтайского края и Ставрополья начнут взимать курортный сбор, пишет газета «Известия».
Нововведение является экспериментальным для России. Соответствующий закон еще летом 2017 года подписал президент РФ Владимир Путин.
Курортным сбором называется ежесуточный платеж, который будет браться с туристов за пользование курортной инфраструктурой.
Власти Крыма не согласились проводить эксперимент в этом году и решили перенести его на 2019 год. В Краснодаре также введен курортный сбор, правда налог начнут собирать с 16 июля, когда завершится чемпионат мира по футболу.
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