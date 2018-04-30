За отдых в России придется платить

С первого мая 2018 года в туристических городах Алтайского края и Ставрополья начнут взимать курортный сбор, пишет газета «Известия»

Нововведение является экспериментальным для России . Соответствующий закон еще летом 2017 года подписал президент РФ Владимир Путин

Курортным сбором называется ежесуточный платеж, который будет браться с туристов за пользование курортной инфраструктурой.