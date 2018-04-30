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Энергопотребление в Китае продолжило расти в первом квартале
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Энергопотребление в Китае продолжило расти в первом квартале 

ИА Синьхуа 49 минут назад
Пекин, 30 апреля /Синьхуа/ — В первом квартале этого года в Китае продолжило расти энергопотребление — основной показатель экономической активности. Об этом сообщило Государственное управление по делам энергетики КНР.
По сообщению, в первые два месяца объем потребления угля в стране составил около 600 млн тонн, увеличившись на 4,2 проц. в годовом выражении. В первые три месяца в стране потребление электроэнергии выросло на 9,8 проц., что стало самым высоким квартальным ростом за период с 2012 года. В то же время был отмечен значительный рост потребления природного газа. -0-
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