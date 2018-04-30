Мировые кассовые сборы новых «Мстителей» побили абсолютный рекорд 

Кинокартина собрала за минувшие выходные более 630 миллионов долларов.
Фантастический фильм «Мстители: война бесконечности» стал самой кассовой лентой в истории по выручке, полученной в первый уик-энд (с пятницы по воскресенье) после премьеры.
За выходные картина собрала 630 миллионов долларов во всех частях мира, из них 250 миллионов долларов — на территории Северной Америки, сообщает издание Variety.
Последний по времени фильм вселенной Marvel заработал 380 миллионов долларов в 52 странах, не включая Китай, и 250 миллионов в 4474 кинотеатрах в Северной Америке.