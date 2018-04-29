Puma обдумывает вывод производства из Китая, но не будет переносить его в США

Если Трамп действительно обложит высокими пошлинами товары из Китая , как будут поступать предприятия? Возможно, показательными станут действия производителей товаров повседневного спроса — самых проницательных знатоков рынка.

Немецкий производитель спортивной одежды и обуви Puma дал следующий ответ на этот вопрос — вероятно, он будет выводить производственные линии из Китая, также, возможно, пожертвует объемом продаж в США для всестороннего развития на китайском рынке, однако в краткосрочном и среднесрочном периоде вряд ли будет помогать Трампу в осуществлении его надежд на перенос производственных линий в США.

По сообщениям агентства «Рейтер» и других иностранных СМИ от 24 апреля, во вторник главный исполнительный директор компании Puma Бьорн Гульден (Bjorn Gulden) заявил, что, если США настоит на обложении высокими пошлинами одежды и обуви из Китая, Puma рассмотрит идею переноса части производственных линий из Китая в другие азиатские страны. А также Гульден рассказал, что сейчас компания в срочном порядке разрабатывает план действий.

Компания Puma

Недавно выпущенный новый квартальный отчет Puma показал, что высокий спрос на китайском рынке позволил компании добиться хороших результатов в первом квартале, выросли и объем продаж, и прибыль. Тем не менее данный отчет раскрывает перед инвесторами и некоторые риски — «угроза торговой войны между США и Китаем подрывает оптимизм касательно результатов, которые могут быть получены за остаток года».

Бангладеш. Сейчас примерно треть всей продукции компании Puma производится в Китае. Гульден заявил, что в данный момент они обдумывают перенос производства в страны Юго-Восточной Азии, например, производства обуви — во Вьетнам Индонезию , а производства одежды — в Камбоджу

«Наши сотрудники ищут альтернативу Китаю уже два-три месяца, » — заявил Гульден, —«Это — головная боль для многих людей». После появления информации о возможном переносе производства акции Puma, показавшие 23-процентный рост за прошедшие три месяца, упали на 0,6%.

3 апреля США опубликовали результаты расследования по 301-му разделу Закона о торговле и повысили таможенные пошлины в отношении более 1300 наименований товаров, экспортируемых из Китая, стоимостью более 50 миллиардов долларов. Поразительно, но в список вошли одежда и обувь.

Гульден заявил, что несмотря на сложность переноса производства из Китая, Puma сможет развернуть работу по выводу производственных мощностей и начать закупки быстрее, чем конкуренты (Nike и Adidas), так как ее мощности меньше.

Гульден также сказал, что «если США увеличат таможенные пошлины на китайскую продукцию, это будет означать, что Puma придется либо смириться с уменьшением доходов на американском рынке, либо увеличить цены на свои товары в США», однако Гульден также добавил, что «Puma — отнюдь не лидер на американском рынке, поэтому мы можем продолжать наблюдать за поведением рынка, чтобы постоянно регулировать свои действия».

По словам Гульдена, перенос производства для рынка США может занять около 12 месяцев, поэтому, если продажи в США уменьшатся, можно будет использовать освободившиеся мощности для усиления влияния на быстро развивающемся китайском рынке. В конце концов заметные успехи в первом квартале были достигнуты в основном за счет оживленности на рынке КНР.

Говоря о китайском рынке, Гульден с ноткой сожаления сказал, что «в Китае мы до сих пор даже не касаемся городов второго и третьего уровня». Сейчас у Puma в Китае чуть более 1400 торговых точек, в то время как у ее конкурента Adidas — около 10 тысяч. По данным финансового отчета компании Puma за первый квартал этого года, объем продаж в Азиатско-Тихоокеанском регионе вырос на 35% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Кроме того, по словам Гульдена, Puma уже несколько лет постепенно переносит производственные мощности из Китая из-за увеличивающихся издержек на рабочую силу. Это означает, что с большим число фабрик по всей Азии, перенос производства будет идти значительно проще.

Гульден дал отрицательный ответ на вопрос «Рассмотрит ли Puma перенос производства в США, учитывая таможенную политику Трампа?» Он сказал, что несмотря на то, что среднесрочном и долгосрочном периоде имеет смысл переносить фабрики ближе к основным рынкам сбыта, в краткосрочном периоде подобный выбор не обоснован, так как в Северной Америке очень маленькие мощности по производству одежды и обуви.