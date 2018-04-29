Меркель и Макрон уехали ни с чем, США ставят Европу на колени, Юнкер назвал Путина другом

Меркель и Макрон уехали ни с чем В последнюю неделю апреля лидеры Евросоюза Эммануэль Макрон и Ангела Меркель посетили Вашингтон, чтобы договориться о компромиссе. Однако американский президент Дональд Трамп отказал как Франции , так и Германии в каких бы то ни было уступках.

На переговорах в Вашингтоне Ангела Меркель согласилась на двустороннее обсуждение принципов торговых отношений вместо коллективного общеевропейского давления на Вашингтон. В Берлине согласны пойти на уступки в надежде сохранить главные льготы. Франция настроена более категорично. Министр экономики страны Брюно Лё Мэр заявил, что не видит, во имя чего европейские страны должны уступать Трампу, и призывает разговаривать с ним жестко.

«Либо льготы для наших товаров сохранятся, и это покажет, что нашего президента Эммануэля Макрона в Вашингтоне услышали. Либо Трамп поднимет тарифы и тем самым накажет нашу экономику, наши заводы, наших рабочих, само наше экономическое развитие, и в этом случае — говорю, чтобы всем было ясно: Европа отреагирует», — предостерег Лё Мэр.

В ЕС также обсуждают точечные контрмеры против США , которые затронули бы штаты, поддержавшие Трампа. В этом случае немедленный эффект протекционистской политики Вашингтона может оказаться отрицательным. Избиратели действующего президента не получат дополнительных рабочих мест — наоборот, потеряют те, что имелись.

Однако власти США настроены гораздо более решительно, чем их европейские коллеги.

США ставят Европу на колени

Власти Соединенных Штатов выдвинули ультиматум, в котором потребовали от стран Евросоюза и Канады согласиться на квоты на экспорт металлов в США, если они не желают получить заградительные пошлины.

«Мы просим всех согласиться если не на тарифы, то на квоты», — сказал министр торговли США Уилбур Росс.

Он также добавил, что они должны принять решение по данному вопросу совсем скоро — до 1 мая 2018 года. Как отмечается, если страны ЕС и Канады откажутся принять квоты, США введут пошлины в размере 25% на импорт стали и 10% на импорт алюминия.

Евросоюз пока не определился с окончательным решением. «Торговая война — это игра с потерями для каждого», — заявил министр финансов Бельгии Йохана Ван Овервелдта, который призвал своих коллег по ЕС сохранять спокойствие и найти решение, которое позволит избежать потерь для всех.

Европа оказалась перед тяжелым выбором: либо согласиться на нарушающие правила Всемирной торговой организации (ВТО) квоты США, либо попасть под ограничительные таможенные пошлины, противоречащие как правилам ВТО, так и правилам самого ЕС.

Размер квоты на европейские товары в США, в частности сталь и алюминий, составит 90 процентов поставок Европы в США за последние два года. А таможенные пошлины составят 25 процентов на сталь и 10 процентов на алюминий.

В любом случае потери составят миллиарды евро. Поэтому неудивительно, что действующие высокопоставленные европейские политики все более откровенно разворачиваются в сторону России

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью изданию Politico открыто заявил о своей дружбе с президентом России Владимиром Путиным и подчеркнул, что без России, которая является крупным игроком на мировой арене, обсуждение повестки безопасности для Европы не представляется возможным.

«Мы должны учиться разговаривать с российской стороной на равных условиях. Мы, европейцы, иногда думаем, что мы — боссы всего мира. Мы забываем, что мы — часть вселенной. Мы теряем экономическую силу. Есть и демографические потери. Мы должны прислушиваться к другой части земли», — отметил Юнкер.

Он добавил, что России не нравится, когда ее воспринимают как региональную державу.

«Мой друг Владимир Путин — поскольку мы дружим уже много лет, хотя на сегодняшний день нельзя говорить, что Путин — твой друг — был в свое время очень неприятно поражен одной фразой президента Обамы , когда он сказал, что Россия — это лишь региональная держава», — подчеркнул Юнкер.

Таким образом очевидно, что Юнкер фактически открыто признал ошибочной политику США по изоляции России — и эта политика, как мы видим, не изменилась с уходом Обамы и американской демократической партии в целом из Белого дома. Пришедший ему на смену Дональд Трамп придерживается той же антироссийской линии, однако решил к тому же нанести чувствительный удар по европейским карманам.

Европе, наверное, очень хотелось бы вернуться во времена, когда у американского гегемона был равный конкурент в лице Советского Союза. Это заставляло Вашингтон гораздо бережнее относиться к своим европейским вассалам. Сейчас же, если европейцы решаться поладить с Путиным — то, на что так и не решился Трамп — у них появится мощный противовес для противодействия американскому протекционизму.