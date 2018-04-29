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На Украине сообщили об уверенности в новом транше от МВФ
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На Украине сообщили об уверенности в новом транше от МВФ 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Украина «в любом случае» получит новый транш Международного валютного фонда, в этом, как сообщают украинские СМИ, убеждена администрация президента страны Петра Порошенко.
«На Банковой уверены, что транш мы получим в любом случае. Поэтому ни парламент, ни правительство не спешат с выполнением ключевых требований — созданием Антикоррупционного суда и введением рыночной цены газа», — пишет украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на собственные источники.
Издание отмечает, что без поддержки Фонда Украине будет очень сложно выполнить обязательства перед внешними кредиторами, в том числе и перед самим МВФ.
22 апреля Украина обсудила с МВФ условия четвертого пересмотра программы сотрудничества.
В начале апреля сообщалось, что украинский кабмин в 2018 году получит от МВФ меньше средств, чем планировалось.
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