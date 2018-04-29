На Украине сообщили об уверенности в новом транше от МВФ

«На Банковой уверены, что транш мы получим в любом случае. Поэтому ни парламент, ни правительство не спешат с выполнением ключевых требований — созданием Антикоррупционного суда и введением рыночной цены газа», — пишет украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на собственные источники.

Издание отмечает, что без поддержки Фонда Украине будет очень сложно выполнить обязательства перед внешними кредиторами, в том числе и перед самим МВФ.

22 апреля Украина обсудила с МВФ условия четвертого пересмотра программы сотрудничества.