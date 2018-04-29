Эксперт прокомментировал заявление лидеров ЕС о готовности защищать интересы перед США

«Европа сталкивается с логикой шантажиста. США пытаются в одностороннем порядке заставить ЕС соблюдать наложенные ими торговые ограничения. Это касается тех санкций, которые Трампу нужны, чтобы защитить американскую экономику. Касается и санкций, наложенных на третьи страны, как то, например, на Россию сейчас или в будущем на Иран после 12 мая. В этой ситуации у Европы есть два выхода: смириться и продолжать подчиняться логике шантажиста. Но один раз уступив, ЕС будет вынужден уступать и дальше. Либо в конечном итоге отказаться от подчинения и дать отпор в виде коллективных контрсанкций», — сказал он.

По словам Мирзаяна, разговоры о втором варианте среди европейских чиновников идут уже давно, но перейти от слов к делу Европа пока не решается.

«Пока коллективной политической воли это сделать не наблюдается, потому что если ЕС пойдёт на такой шаг, то это будет серьёзный удар по трансатлантическим отношениям. Мы бы, конечно, очень хотели, чтобы Европа наконец начала вести себя суверенно и независимо. Иранцы тоже этого бы хотели, поэтому они давят на ЕС, говоря, что если Трамп уходит из ядерной сделки, то это не значит, что ей конец. Если Европа там останется, то иранцы готовы из сделки не выходить. То есть стимулов ЕС достаточно. Осталось только проявить политическую волю», — заключил эксперт.