Рынок акций Саудовской Аравии закрылся ростом, Tadawul All Share прибавил 0,11%

Investing.com — Фондовый рынок Саудовской Аравии завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов электроэнергетики, нефтепродуктов и финансовых услуг.

На момент закрытия на фондовой бирже Саудовской Аравии Tadawul All Share вырос на 0,11%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Tadawul All Share по итогам сегодняшних торгов были акции Ssp (SE:1320), которые подорожали на 1,32 п. (6,55%), закрывшись на отметке в 21,46. Котировки Acig (SE:8150) выросли на 0,98 п. (4,78%), завершив торги на уровне 21,50. Бумаги Alsorayai group (SE:1213) выросли в цене на 0,69 п. (4,06%), закрывшись на отметке 17,70.

Лидерами падения стали акции Ncci (SE:8010), цена которых упала на 7,94 п. (9,92%), завершив сессию на отметке 72,10. Акции Al alamiya (SE:8280) поднялись на 2,94 п. (9,82%), закрывшись на уровне 27,00, а Mouwasat med (SE:4002) снизились в цене на 8,63 п. (4,63%) и завершили торги на отметке 177,60.

На фондовой бирже Саудовской Аравии количество подешевевших бумаг (121) превысило количество закрывшихся в плюсе (63), а котировки 5 акций практически не изменились.

Котировки акций Acig (SE:8150) выросли до 52-недельного максимума, поднявшись на 4,78%, 0,98 п., и завершили торги на отметке 21,50. Котировки акций Alsorayai group (SE:1213) выросли до 52-недельного максимума, подорожав на 4,06%, 0,69 п., и завершили торги на отметке 17,70.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне потерял 0,65%, или 0,44, достигнув отметки $67,49 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле снизились на 0,86%, или 0,63, до $72,73 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 0,73%, или 9,50, до отметки $1.315,10 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/SAR выросла на 0,19% до 4,4907, а котировки USD/SAR упали на 0,01%, достигнув отметки 3,7504.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,24% до 92,37.