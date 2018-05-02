Рынок акций Саудовской Аравии закрылся падением, Tadawul All Share снизился на 0,73%

Investing.com — Фондовый рынок Саудовской Аравии завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов строительства, инвестиций в промышленность и транспорта.

На момент закрытия на фондовой бирже Саудовской Аравии Tadawul All Share подешевел на 0,73%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Tadawul All Share по итогам сегодняшних торгов были акции Sagr insurance (SE:8180), которые подорожали на 1,61 п. (6,10%), закрывшись на отметке в 28,00. Котировки Medgulf (SE:8030) выросли на 0,63 п. (2,70%), завершив торги на уровне 23,98. Бумаги Makkah constru (SE:4100) выросли в цене на 1,84 п. (2,24%), закрывшись на отметке 83,80.

Лидерами падения стали акции Saudi indian (SE:8110), цена которых упала на 1,26 п. (8,10%), завершив сессию на отметке 14,30. Акции Al alamiya (SE:8280) поднялись на 1,79 п. (5,67%), закрывшись на уровне 29,80, а Alabdullatif (SE:2340) снизились в цене на 0,74 п. (5,26%) и завершили торги на отметке 13,32.

На фондовой бирже Саудовской Аравии количество подешевевших бумаг (156) превысило количество закрывшихся в плюсе (31), а котировки 1 акций практически не изменились.

Котировки акций Saudi indian (SE:8110) упали до 52-недельного минимума, упав на 8,10%, 1,26 п., и завершили торги на отметке 14,30.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне потерял 0,16%, или 0,11, достигнув отметки $67,14 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле снизились на 0,64%, или 0,47, до $72,66 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 0,15%, или 2,00, до отметки $1.308,80 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/SAR снизилась на 0,40% до 4,5019, а котировки USD/SAR упали на 0,45%, достигнув отметки 3,7510.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,07% до 92,22.