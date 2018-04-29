Рынок акций Саудовской Аравии закрылся падением, Tadawul All Share снизился на 0,29%

Investing.com — Фондовый рынок Саудовской Аравии завершил торги воскресенья падением на фоне негативной динамики со стороны секторов нефтепродуктов, СМИ и цементной промышленности.

На момент закрытия на фондовой бирже Саудовской Аравии Tadawul All Share упал на 0,29%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Tadawul All Share по итогам сегодняшних торгов были акции Saudi ceramics (SE:2040), которые подорожали на 2,12 п. (9,93%), закрывшись на отметке в 23,46. Котировки Tihama (SE:4070) выросли на 4,71 п. (9,79%), завершив торги на уровне 52,80. Бумаги Etihad etisala (SE:7020) выросли в цене на 1,31 п. (8,03%), закрывшись на отметке 17,62.

Лидерами падения стали акции Sipchem (SE:2310), цена которых упала на 1,21 п. (5,25%), завершив сессию на отметке 21,84. Акции Petro rabigh (SE:2380) поднялись на 0,99 п. (3,29%), закрывшись на уровне 29,10, а Sa res&mktin (SE:4210) снизились в цене на 3,76 п. (3,22%) и завершили торги на отметке 113,00.

На фондовой бирже Саудовской Аравии количество подешевевших бумаг (98) превысило количество закрывшихся в плюсе (82), а котировки 6 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне потерял 0,25%, или 0,17, достигнув отметки $68,02 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле практически не изменились 0,00%, или 0,00, до $73,79 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 0,49%, или 6,50, до отметки $1.324,40 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/SAR выросла на 0,23% до 4,5496, а котировки USD/SAR повысились на 0,00%, достигнув отметки 3,7503.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,09% до 91,31.